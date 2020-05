Žele me diskreditirati, ali neću odustati od zdravlja svoje djece

Pjevač Tony Cetinski (50) javio se prošlog tjedna na društvenim mrežama svima onima koji ga prate, ali tema nije bila njegova glazba. Cetinski je odlučio s njima podijeliti svoj stav o cijepljenju, povezao sve s čipiranjem i upleo se u mrežu aktualnih teorija zavjera. U međuvremenu je cijela priča poprilično odjeknula u javnosti, jedna radio postaja najavila je kako više neće puštati njegove pjesme, a Tony je govorio o tužbama te o svemu u još jednom javljanju uživo porazgovarao s istomišljenikom, Dejanom Lovrenom (30).

Za bosanskohercegovački Dnevni Avaz Tony se požalio na tretman, kazao kako kako ga u zemlji žele diskreditirati te da je postao 'zabranjen'. Neke od stavova dodatno je pojasnio.

- Nije stvar da želim biti neki revolucionar, ja samo želim kao roditelj dobiti informacije. Mi ne dobivamo informacije, mi dobivamo samo strah, nakon kojeg oni valjda misle da bi se ljudi automatski trebali cijepiti, a ne znamo uopće sastav cjepiva. Nisam za to da se potpiše bez pitanja roditelja, građana, uopće stanovnika neke države. Toga sam se pribojavao i nisam dobio odgovore. Bitniji su novci nego naši životi. Čak i da dobijete odštetu, što vam vrijedi ako nemate svoje dijete zdravo - izjavio je Tony.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL, Reuters

Zaključio je kako je radio koji ga je otpisao ionako 'nebitan', a smetalo mu je što su ga 'ismijavali i napravili budalom'. Cetinski smatra da će toga biti još jer je ustao protiv nečega i postavio pitanje.

- To je čisti pokušaj diskreditacije mene jer je to jedini način. Koliko će me sve to koštati, to me nije briga. Briga me je samo zdravlje moje djece i moga naroda - zaključio je pjevač.