Cetinski: Neću se cijepiti. To je čipiranje, radije ću na Goli otok

U mojoj glavi je najaktualnija tema cijepljenje. Uopće se više ne bojim korone, rekao je pjevač Tony Cetinski (50) na početku svojeg videa kojeg je emitirao uživo na Facebooku.

Foto: Facebook/Screenshot

- Strah me vidjeti taj trenutak kada će krenuti represija i kada će krenuti nasilno cijepiti one koji se ne žele cijepiti. To me jako zanima i plaši. Tko će mene natjerati da se ja cijepim ako neću? Tko hoće, neka se cijepi, ja nemam ništa protiv - pričao je pjevač dalje iz svog doma.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dodao je kako se nada da ga Facebook neće 'zatvoriti' zbog toga što je progovorio o toj temi. Smatra kako bi se u demokratskom društvu trebalo dozvoliti da se priča o svim temama.

- Možete me ušutkati na neko vrijeme, ali cijepiti me nećete sigurno. Otvorite Goli otok za nas koji se ne želimo cijepiti pa nas lisicama privedite, zatvorite, zaključajte ili nas uspavajte pa nas silom cijepite - dodao je Tony i rekao kako se neće cijepiti niti njegova obitelj.

Foto: Facebook/Screenshot

Pjevač smatra kako u doba pandemije korona virusa opstaje jedino ljubav, nikakvo cjepivo. No, govori kako bi pitanje cjepiva protiv korona virusa trebalo riješiti odmah, iako njemu to nema smisla. Tvrdi kako su se djeca cijepila u školi pa čemu onda sada ovo.

- Je li moguće da je sve ovo da bi nas se dovelo pod kontrolu, da bi nas se čipiralo, cijepilo? - pitao je.

Gledatelji njegova videa pisali su mu komentare, a neki su s Tonyjem podijelili mišljenje.

- Nitko nam ništa ne govori. Nitko ništa ne pita. Izašli smo iz represivnog sistema - izjavio je Cetinski, objašnjavajući kako mu nitko nije dobro objasnio protiv čega se cijepi, pa sada ne vjeruje nikome ukoliko bi cjepivo protiv korona virusa i došlo na tržište.