Zeleni uzvratili udarac i osvojili su namirnice u 'Survivoru'...

Timovi u 'Survivoru' odmjerili su snage u borbi za hranu, a za pobjedu je bilo potrebno osvojiti sedam bodova. U napetom nadmetanju uspješniji su bili zeleni, koji su slavili rezultatom 7:3, a odlučujući, sedmi bod donio im je Njegoš Milović i time osigurao vrijednu nagradu svome plemenu.

Nakon poraza u žutom plemenu nije se skrivalo razočaranje. Ana Modrušan istaknula je: 'Imali smo manjak energije i nedostajao nam je Ronald. Loše smo spavali, neki od nas čak i nisu uopće spavali.'

Umor i izostanak jednog člana ostavili su trag na njihovoj izvedbi, što se odrazilo i na konačan rezultat igre na poligonu. S druge strane, u zelenom plemenu prevladavalo je zadovoljstvo i ponos.

Ivana Makljenović iz zelenog tima poručila je: 'Jako sam ponosna na svoje pleme. Energija je bila na nivou, a ovo je i znak da smo dobar tim i da se dobro razumijemo.' Upravo su zajedništvo i stabilna energija bili ključ njihove pobjede.

Unatoč porazu, borbeni duh u žutom plemenu ne jenjava.

- Što se kaže za ranjenog lava, on je samo opasniji. Drugi put vraćamo se jači - poručio je Stipe Šunić, najavljujući odlučniji pristup u sljedećim izazovima.

Početak nove sezone 'Survivora' donio je ranu prednost žutima, ali i brz odgovor zelenih, čime se jasno naznačilo koliko će fizička spremnost, energija i timska povezanost biti presudni u nastavku borbe za opstanak.

