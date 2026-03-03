Obavijesti

Show

Komentari 0
RECITE NAM SVOJE MIŠLJENJE

ANKETA Kako vam se sviđa peta sezona popularnog 'Survivora?'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 7 min
ANKETA Kako vam se sviđa peta sezona popularnog 'Survivora?'
7
Foto: HALIL

Prva epizoda pokazala je koliko će početak biti surov. Već prvog dana natjecatelji su se borili za vatru i osnovni alat za kamp

Admiral

Svi vaši prethodnici rekli su isto: 'Postao sam nakon ovog iskustva puno jači i kompletniji čovjek, a to je najvrjednija valuta u životu.' Imajte to na umu kada budete spavali na kiši, kada se zaredaju porazi, kada osjetite bol, ozlijede i kada vas pojedu komarci, rekao je natjecateljima voditelj Vlado Boban odmah na početku nove, pete sezone 'Survivora'.

POGLEDAJTE GALERIJU:

88
Foto: Nova TV/Instagram/screenshot

Pravila su jasna i nemilosrdna. Svaki tjedan borba za hranu, nagrade i plemenski imunitet. Gubitak imuniteta vodi na plemensko vijeće, a ondje uvijek netko ostaje bez sigurnosti i odlazi u eliminacijsku borbu. Jedna loša odluka ili slab dan mogu značiti kraj igre.

Foto: HALIL

Prva epizoda pokazala je koliko će početak biti surov. Već prvog dana natjecatelji su se borili za vatru i osnovni alat za kamp. U nadmetanju su sudjelovali svi članovi. Troje ih je krenulo s pontona u vodu, sedmero je bilo zaključano u kavezu, dok je dvoje čekalo na obali.

Foto: HALIL

Zadatak je zahtijevao da troje natjecatelja savlada poligon i stigne do obale, nakon čega su oni na obali oslobađali ostatak tima iz kaveza. Slijedio je niz kompleksnih zadataka koje je trebalo precizno i koordinirano izvršiti kako bi se osigurala pobjeda. U zahtjevnom izazovu presudili su timski rad i hladna glava, a žuti tim izašao je kao pobjednik i osigurao si znatno lakši start.

- Sretna sam što sam ovdje. Bilo je veliko uzbuđenje doći ovdje na otok - izjavila je Ana Mamut, a oduševljenje lokacijom podijelila je i Ana Modrušan: 'Prvi put sam na Karibima i prvi put vidim toliki niz palmi i plavog mora.'

Foto: HALIL

Nakon osvajanja materijala, žuto pleme brzo se organiziralo kako bi izgradili sklonište.

- Prvi dojam je bio da sam bio oduševljen. Osvojili smo sav potreban materijal za izradu kampa. Mislim da ćemo kamp napraviti prije nego zađe sunce - istaknuo je Stipe Šunić.

Tim se odmah rasporedio i svatko je preuzeo svoju ulogu u izgradnji.

Kako vam se sviđa nova sezona Survivora?

ODGOVORI
Vidi rezultate

- Sad kad smo svi siti, svi smo si dobri - zaključila je Elizabeth Zacero.

Foto: HALIL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: 'Jedna od najstrašnijih, najgorih noći...'
VIDNO POTRESENA

Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: 'Jedna od najstrašnijih, najgorih noći...'

Petra Ecclestone, kći Slavice I Bernieja Ecclestonea, proživjela je pravu dramu u Dubaiju: 'Pobjegli smo tražeći mir, a dočekao nas je teror'
Zanima vas kako izgleda transplantacija kose? Sandi Pego otkrio detalje operacije
SVE JE SNIMIO

Zanima vas kako izgleda transplantacija kose? Sandi Pego otkrio detalje operacije

Naš influencer Sandi Pego otputovao je u Tursku na drugu transplantaciju kose. Nakon prvog zahvata od prije nekoliko godina kada je riješio prednji dio vlasišta bio je vrlo zadovoljan rezultatom
Anica Kovač proslavila 50. rođendan: Iva Todorić pokazala kako je bilo na zabavi
PRAVI PARTY

Anica Kovač proslavila 50. rođendan: Iva Todorić pokazala kako je bilo na zabavi

Nekadašnja Miss Hrvatske i prva pratilja na izboru za Miss svijeta i danas plijeni elegancijom, a djelić rođendanske atmosfere javnosti je otkrila njezina bliska prijateljica Iva Todorić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026