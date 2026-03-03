ANKETA Kako vam se sviđa peta sezona popularnog 'Survivora?'

Svi vaši prethodnici rekli su isto: 'Postao sam nakon ovog iskustva puno jači i kompletniji čovjek, a to je najvrjednija valuta u životu.' Imajte to na umu kada budete spavali na kiši, kada se zaredaju porazi, kada osjetite bol, ozlijede i kada vas pojedu komarci, rekao je natjecateljima voditelj Vlado Boban odmah na početku nove, pete sezone 'Survivora'.

Pravila su jasna i nemilosrdna. Svaki tjedan borba za hranu, nagrade i plemenski imunitet. Gubitak imuniteta vodi na plemensko vijeće, a ondje uvijek netko ostaje bez sigurnosti i odlazi u eliminacijsku borbu. Jedna loša odluka ili slab dan mogu značiti kraj igre.

Foto: HALIL

Prva epizoda pokazala je koliko će početak biti surov. Već prvog dana natjecatelji su se borili za vatru i osnovni alat za kamp. U nadmetanju su sudjelovali svi članovi. Troje ih je krenulo s pontona u vodu, sedmero je bilo zaključano u kavezu, dok je dvoje čekalo na obali.

Foto: HALIL

Zadatak je zahtijevao da troje natjecatelja savlada poligon i stigne do obale, nakon čega su oni na obali oslobađali ostatak tima iz kaveza. Slijedio je niz kompleksnih zadataka koje je trebalo precizno i koordinirano izvršiti kako bi se osigurala pobjeda. U zahtjevnom izazovu presudili su timski rad i hladna glava, a žuti tim izašao je kao pobjednik i osigurao si znatno lakši start.

- Sretna sam što sam ovdje. Bilo je veliko uzbuđenje doći ovdje na otok - izjavila je Ana Mamut, a oduševljenje lokacijom podijelila je i Ana Modrušan: 'Prvi put sam na Karibima i prvi put vidim toliki niz palmi i plavog mora.'

Foto: HALIL

Nakon osvajanja materijala, žuto pleme brzo se organiziralo kako bi izgradili sklonište.

- Prvi dojam je bio da sam bio oduševljen. Osvojili smo sav potreban materijal za izradu kampa. Mislim da ćemo kamp napraviti prije nego zađe sunce - istaknuo je Stipe Šunić.

Tim se odmah rasporedio i svatko je preuzeo svoju ulogu u izgradnji.

- Sad kad smo svi siti, svi smo si dobri - zaključila je Elizabeth Zacero.

Foto: HALIL