Želio je postati svećenik, a zbog scijentologije nije viđao kćer

<p><strong>Tom Cruise</strong> (58) postao je proslavljeni holivudski glumac no u brojnim ga značajnim filmskim ostvarenjima ne bismo gledali da je otišao za svojim pozivom, kojeg je osjetio još kao dječak. Glumac je već u mladim danima bio vrlo religiozan te je htio postati svećenik. Pridružio se Franjevcima i to je bio njegov plan sve dok se u školi nije okušao u glumi. Rođen je 3. srpnja 1962. pa danas slavi 58. rođendan. </p><p>U mladosti se bavio i hokejem na travi, ali je odustao nakon što se jednom prilikom ozlijedio i oštetio prednji zub. Radio je kao čistač i portir, a danas je 'težak' stotine milijuna dolara. S 18 godina napustio je školu i otišao u New York postati glumac, a nije mogao ni sanjati koliko će visoko doći. Rodom je iz Kentuckyja te je njemačkog, irskog i engleskog podrijetla. Ima tri sestre, a jedna od njih, Lee Anne De Vette, bila mu je menadžerica.</p><p>- Nisam visok i nisam pretjerano zgodan. Barem tada nisam bio, a već sam u prvih pet godina snimio neke od svojih najvećih filmova - izjavio je jednom prilikom glumac visok 170 centimetara, koji je devedesetih bio među najplaćenijim glumcima na svijetu.</p><p>Prvu sporednu ulogu imao je 1981. u filmu 'Endless Love', a u spomenutih prvih pet godina snimio je filmove: 'Top Gun', 'The Color of Money', 'Rain Man' i 'Born on the Fourth of July'. Za uloge u filmovima poput 'Intervju s vampirom', 'Nemoguća misija' i 'Jerry Maguire' zaradio je 15 milijuna dolara po svakom filmu zasebno.</p><p>Nakon nekoliko godina u Hollywoodu ponovno se okrenuo vjeri. Obratio se katoličkoj crkvi scijentologije koja ga je izliječila od disleksije, ali i razorila prvi brak s <strong>Mimi Rogers </strong>(64). Nakon drugog propalog braka s <strong>Nicole Kidman</strong> (53) tek je u trećem braku s <strong>Katie Holmes</strong> (41) dobio svoje prvo biološko dijete. <strong>Suri Cruise</strong> danas je 14-godišnja djevojčica, a Tom je navodno tek odnedavno počeo ponovno imati kontakt s djevojčicom, nakon što je godinama nije viđao, obuzet svojom vjerom i neobičnim pravilima. </p>