Televizijska i radijska voditeljica, Željka Fattorini (76), desetljećima je svojim talentom, nepogrešivom dikcijom, ugodnom bojom glasa i spikerskom mudrošću ulazila u domove diljem Hrvatske.

Naime, ona je sada progovorila i o pandemiji koronavirusa, ali o i o seksističkim praksama na televiziji. Kada je riječ o pandemiji koja je promijenila svakodnevicu, Željka je rekla kako trebamo čuvati zdravlje, kako vlastito tako i tuđe.

- Moralna je obaveza svake odrasle osobe, koja nema neku alergiju ili drugu bolest kao opravdani razlog da se cijepi protiv Covida-19. Kao ogranak liječničke obitelji, vjerujem u znanje struke i njihovu dobru volju. Svi pametni prihvaćaju istinu o virusu, o mutacijama i dokazima da se virus mijenja. Osobe koje su stekle otpornost cijepljenjem ili su preboljele bolest manje su osjetljive na zarazu, grozni tijek bolesti i gušenje u završnici - rekla je legendarna voditeljica za Novi list te nadodala kako bi bilo dobro da smo imali vremena cjepivo još više ispitati u laboratoriju, ali nismo.

Objasnila je i kako će po njenom mišljenju znanost i dalje tražiti rješenja i za deset godina donijeti nova saznanja.

- Bolje je biti zeko nego otići s ovoga svijeta. Preboljela sam Covid-19, cijepila sam se i opet ću se cijepiti. Bojala sam se, strah me je, ali tako mora biti, zasad. Zato je neobjašnjivo da, u trenutku kad su bolnice pune oboljelih i kada ljudi umiru, mnoštvo srlja u prosvjede protiv potvrda. Zar ih nije strah da i sami ne postanu žrtve bolesti? Ništa, ali baš ništa nije važnije od zdravlja - govori Željka.

Osvrnula se i na praksu da se starije televizijske voditeljice danas zamjenjuju mlađim kolegicama te smatra kako se na taj način podilazi neukusu.

- Hm, važna je simbioza - rječnikom jedne biologinje. Starija gospođa - kvalitetan prilog; mlada ljepuškasta govornica - isprazni tekst. Za koju biste se kombinaciju vi odlučili? Bilo bi za očekivati za kvalitetan tekst. Ali, odluka je često na strani mladih i lijepih. Onda se čudimo lošem programu. Sami biramo, sami podilazimo neukusu, a televizija je moćan medij koji može poučiti publiku nekim vrijednostima - rekla je.

Željka je rekla i kako kamera nije uvijek prijatelj, ponekad ide ispod kože i pokaže kako pojedini nisu dorasli zadatku, kako nisu dovoljno obrazovani ili barem pripremljeni.

- Ponekad se dogodi da niste stari, da ste obrazovani, da vas kamera voli i zamijene vas mlađom. Nedavno je tako otišla gospođa Ljiljana Saucha - nadodala je Fattorini.

Imala je ona tako i savjet za sve mlađe kolege i kolegice koji dolaze u svijet novinarstva. Rekla je kako bi bilo dobro kada bi se mlađi obraćali živim ljudima te da trebaju voditi računa o tome kako je njima teško pratiti prebrzi govor jer su neki sugovornici ponekad stariji, slabije vide i čuju, pa teže informacije dopiru do njih.

- Bez obzira na to koliko vas urednici požuruju, pomislite na one pred ekranima koji zaslužuju važnost, nisu roboti, to su živi ljudi zbog kojih vi radite ovaj posao. Onda, ako pozovete učenog gosta s mnogo onih 'dr., sc., ph.' i tako dalje, dajte mu da govori! Zato je došao u studio! Nemojte u pitanju pokazivati koliko ste vi pametni te odgovoriti na pola pitanja za koja je gost tu. To je nepristojno i prema gostu, odnosno gošći, ali i prema gledateljima koji to prate - savjet je koji je Željka uputila za kraj mlađim novinarima.