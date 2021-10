Slavko Štimac samo je prije nekoliko dana proslavio svoj 61. rođendan. Ovog glumca publika se i danas sjeća zbog kultnih filmova u kojima je glumio još kao dječak, a prvu ulogu imao je u filmu 'Vuk samotnjak'.

- Zanimljivo mi je to zato što se ljudi poslije toliko godina sjećaju tih replika. Ja srećem mnogo mlađe ljude koji su gledali te filmove koji su snimljeni davno, prije nego što su se oni rodili. To je to neki dokaz da ipak vrijede- rekao je Slavko Štimac za RTL Exkluziv.

Odigrao je blizu 70 uloga. Bio je glumačko otkriće jer je imao samo 17 godina kada je dobio prvu nagradu, a nedavno je završio u bolnici zbog obostrane upale pluća izazvane koronavirusom.

- Bio je nekoliko dana na liječenju dodatnim kisikom. Srećom, njegovo zdravstveno stanje nije zahtijevalo intenzivnu njegu. Gotovo potpuno se oporavio od upale pluća i za 2-3 dana bi trebao biti otpušten kući - otkrio je ranije izvor za Kurir.

Slavko je zabrinuo svoju obitelj i prijatelje te se jedva izvukao nakon oboljenja.

- Svakoga dana, u svakom pogledu sve više napredujem. Dobro sam hvala na pitanju, nije loše. Što da kažem zdrav, dobro raspoložen- objasnio je kultni glumac.