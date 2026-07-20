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Željko Bebek sa sinom Zvonom pjevao je u svom rodnom kraju: 'Vraćat ću se u Veljake...'

Piše Magdalena Mucić,
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Željko Bebek sa sinom Zvonom pjevao je u svom rodnom kraju: 'Vraćat ću se u Veljake...'
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Foto: Denis Kapetanovic
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Prezime Bebek stoljećima je utkano u povijest kraja poznatog po slapovima Koćuša

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U selu Veljaci u Općini Ljubuški, odakle njegova obitelj vuče korijene, Željko Bebek je u nedjelju počastio publiku koncertom povodom svetkovine Sv. Ilije i svog 80. rođendana. Legendarni pjevač nastupio je ispred crkve Gospe od Zdravlja, gdje ga je dočekao pun plato oduševljenih fanova.

POVODOM 80. ROĐENDANA Posebno emotivan koncert! Bebek nastupio u Veljacima, binu je s njim dijelio sin Zvone
Posebno emotivan koncert! Bebek nastupio u Veljacima, binu je s njim dijelio sin Zvone

- Ovdje na pozornici imamo dva Bebeka - mene i moga sina Zvonu. Koliko još Bebeka ima u publici? - upitao je pjevač, a okupljeni obožavatelji su mu odgovorili uzvicima i pljeskom.

Željko Bebek održao koncert u Ljubuškom u povodu 80. rođendana
Foto: Denis Kapetanovic

Prezime Bebek stoljećima je utkano u povijest ovoga kraja te je pjevač u autobiografiji "U inat svima" otkrio kako i njegova obitelj potječe iz ljubuškog sela Veljaci, najpoznatijeg po slapovima Koćuša.

- O ovome mjestu uvijek slušam i pričam samo lijepo. Potrudit ću se nagovoriti neke ljude da svake godine Svetog Iliju slavimo koncertom ispred ove crkve - poručio je okupljenima Bebek.

Željko Bebek održao koncert u Ljubuškom u povodu 80. rođendana
Foto: Denis Kapetanovic

U čast njegove bogate karijere i povezanosti s Veljacima, na ulazu u selo, na Mostu Trebižat, bit će postavljen mural s likom legendarnog pjevača, djelo Tomislava Buntaka, jednog od najistaknutijih hrvatskih akademskih slikara postmoderne.

Iako je Bebeka mural iznenadio, organizatori su smatrali da su 80. rođendan i više od 50 godina karijere ispunjene svevremenskim hitovima savršeni povod da se pjevaču iskaže čast jer, kako je rekao direktor Croatia Recordsa, Želimir Babogredac, velikane treba slaviti za života.

- U djetinjstvu sam saznao da korijeni moje obitelji vuku iz Veljaka i kad god imam priliku, kad idem u Međugorje ili negdje u Hercegovinu, uvijek stanem u Veljacima i posjetim vodopad Koćuša, koji se tamo nalazi. U Veljacima ima zaista puno ljudi s mojim prezimenom. Malo sam iznenađen time što sam dobio mural, ali jako mi je drago - rekao nam je Željko Bebek.

Zagreb: Mural posvećen Željku Bebeku
Zagreb: Mural posvećen Željku Bebeku | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

U Hercegovinu je s pjevačem stigla i njegova obitelj. Dok je supruga Ružica bila u publici, sin Zvone dao je tati glazbenu podršku na gitari. Posljednjih godina Zvonimir Bebek sve aktivnije sudjeluje u očevu bendu, produkciji i stvaranju novih pjesama, a svojedobno je priznao kako je dijeliti pozornicu s ocem velika odgovornost.

Iako je tijekom više od pet desetljeća nastupao na najvećim pozornicama diljem regije i svijeta, Bebek je još prije koncerta priznao da mu upravo ovaj nastup ima posebno značenje.

- Ja sam cijeli život putnik, nastupao sam zaista svugdje, ali nikad nisam nastupao u Veljacima. Mogu reći i da je taj nastup u jednu ruku ispunjenje snova - rekao je Bebek. 

Željko Bebek održao koncert u Ljubuškom u povodu 80. rođendana
Foto: Denis Kapetanovic

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