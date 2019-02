'Željko ima sve osobine pravog frajera, i udala bih se za njega'

U emisiji 'Ljubav je na selu' gledatelje je šokirao Željko Bilić (42) koji je zvao Paulinu Tomičić (37) da dođe kod njega na imanje.

Željko je prvo htio ugoditi djevojkama pa ih je odveo kod prijatelja da piće, ali iznenadio ih je posjet voditeljice Marijane Batinić. '

- Kakav je to poljubac pao, Ružo? - upitala ju je Marijana, a Ruža je rekla da je Maja to izmislila. No to nije bio razlog Marijanina dolaska na farmu.

Foto: rtl

- Djevojke, netko će nas danas od vas napustiti - rekla je voditeljica, a Željko je odlučio izbaciti Ružu.

- Ljuta sam na Željka jer mi je otpočetka dao povod da bi mogli ostati zajedno, a sada ovako… Na Maju sam isto ljuta, mala ga je smutila skroz pa nije razmišljao o posljedicama - rekla je Ruža. Željko je ipak odgovorio kako to nije bilo presudno u njegovoj odluci tko će napustiti imanje.

Foto: rtl

Marijana je upitala Ružu hoće li se javiti Željkovom prijatelju Marinku s kojim se družila jednu večer, a Ruža je rekla da će mu se javiti.

Potom se nenadano iza ugla pojavila Paulina.

- Došla konkurencija - rekla je Marijana, a Jacqueline je rekla da joj je to bilo pozitivno iznenađenje.

Foto: Screenshot RTL

- Željko je izrazio želju da ja dođem - objasnila je svoj povratak Paulina, a Željko je kratko rekao da mu je bilo jako drago kad je ugledao Paulinu. Jedino kome se nije svidio Paulinin dolazak bila je Maja Lena.

- Znači, Jovan ti se više ne dopada? - upitala ju je Maja, no Paulina je samo komentirala da bi se udala za Željka.

- Ima sve osobine koje jedan muškarac treba imati, udala bih se za njega - izjavila je Paulina.