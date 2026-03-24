Željko Joksimović za 24sata: U Areni vas čeka nešto neviđeno

Nećete vjerovati, za ovaj projekt znamo godinu i pol. Takve se stvari obično brzo pročuju, ali mi smo uspjeli napraviti pravo iznenađenje. Kao što ćemo napraviti i 4. prosinca u zagrebačkoj Areni, gdje će službeno početi moja turneja, rekao nam je Željko Joksimović u ponedjeljak navečer, kad je napokon razotkriven misterij koji je mjesecima držao publiku u neizvjesnosti. Iza ovogodišnjeg Extra koncerta godine, najavljivanog kao 'mystery event', stoji upravo on.

Pjevač, skladatelj i tekstopisac priprema večer u kojoj će publika uživati u pjesmama koje su obilježile generacije, poput 'Drska ženo plava', 'Superman', 'Vreteno'... U vrijeme kad se gotovo sve sazna unaprijed, ovaj projekt odigrao je drukčiju igru. Ulaznice su se kupovale bez imena izvođača, a publika je, čini se, bila spremna vjerovati.

Iako detalje drži za sebe, Joksimović ne skriva da od zagrebačkog koncerta mnogo očekuje.

- Zagreb je dvorana gdje ćemo napraviti nešto što Zagreb nije vidio nikad. Ne volim previše obećavati, ali mislim da će publika osjetiti razliku - rekao je Joksimović.

Dio tog 'nečeg novog' nastao je daleko od domaće scene.

- Bio sam u Dubaiju prošle godine i tamo sam razradio jedan segment koncerta koji mi je posebno zanimljiv. Ne smijem vam previše otkrivati jer onda neće biti iznenađenje, ali usko je povezano s nečim što prije toga dolazi - dodao je samozatajni Joksimović.

Uz koncert stiže i novi album koji je pri završetku.

- Album je praktički gotov, sad biram koje će pjesme ući. Na albumu će se naći i nekoliko singlova koji su već ranije predstavljeni publici - otkrio je.

Veza sa zagrebačkom publikom traje još od 2004. godine.

- Moj prvi koncert u Zagrebu bio je 2004. godine i za mene je to bio zaista spektakularan nastup. Te sam godine od Hrvatske dobio i maksimalnih 12 bodova na Eurosongu. Naše lijepe emocije traju od tada i vjerujem da će trajati zauvijek. Zagrebačka publika oduvijek je imala posebno mjesto u mom srcu - istaknuo je.

Hoće li biti gostiju? Ne otkriva: 'Nikad ne volim pričati o gostima. Ne želim nikoga vezati uz taj datum da bude tu, ako se i dese, bit će iznenađenje'.

Na koncert bi, kako kaže, trebali doći i njegova supruga, voditeljica Jovana, te djeca. Prisjetio se i kako je kćeri, Anu i Srnu, prije više od godinu dana prvi put odveo na svoj koncert: 'Rekle su mi: 'Tata, nikad nas nisi vodio, a obećao si'. Poveo sam ih u Osijek, napravile su i panoe s natpisom 'Volimo te, tata', bilo je baš dirljivo'.