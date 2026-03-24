NAJVEĆI KONCERTNI MISTERIJ

Željko Joksimović za 24sata: U Areni vas čeka nešto neviđeno

Dora Pek
Pjevač, tekstopisac i skladatelj najavio je glazbeni spektakl 4. prosinca

Nećete vjerovati, za ovaj projekt znamo godinu i pol. Takve se stvari obično brzo pročuju, ali mi smo uspjeli napraviti pravo iznenađenje. Kao što ćemo napraviti i 4. prosinca u zagrebačkoj Areni, gdje će službeno početi moja turneja, rekao nam je Željko Joksimović u ponedjeljak navečer, kad je napokon razotkriven misterij koji je mjesecima držao publiku u neizvjesnosti. Iza ovogodišnjeg Extra koncerta godine, najavljivanog kao 'mystery event', stoji upravo on.

MYSTERY EVENT Otkriven najveći koncertni misterij! Evo tko stiže na Extra koncert godine 2026.
Pjevač, skladatelj i tekstopisac priprema večer u kojoj će publika uživati u pjesmama koje su obilježile generacije, poput 'Drska ženo plava', 'Superman', 'Vreteno'... U vrijeme kad se gotovo sve sazna unaprijed, ovaj projekt odigrao je drukčiju igru. Ulaznice su se kupovale bez imena izvođača, a publika je, čini se, bila spremna vjerovati.

Iako detalje drži za sebe, Joksimović ne skriva da od zagrebačkog koncerta mnogo očekuje.

- Zagreb je dvorana gdje ćemo napraviti nešto što Zagreb nije vidio nikad. Ne volim previše obećavati, ali mislim da će publika osjetiti razliku - rekao je Joksimović.

Dio tog 'nečeg novog' nastao je daleko od domaće scene.

- Bio sam u Dubaiju prošle godine i tamo sam razradio jedan segment koncerta koji mi je posebno zanimljiv. Ne smijem vam previše otkrivati jer onda neće biti iznenađenje, ali usko je povezano s nečim što prije toga dolazi - dodao je samozatajni Joksimović.

Uz koncert stiže i novi album koji je pri završetku.

- Album je praktički gotov, sad biram koje će pjesme ući. Na albumu će se naći i nekoliko singlova koji su već ranije predstavljeni publici - otkrio je.

Veza sa zagrebačkom publikom traje još od 2004. godine.

- Moj prvi koncert u Zagrebu bio je 2004. godine i za mene je to bio zaista spektakularan nastup. Te sam godine od Hrvatske dobio i maksimalnih 12 bodova na Eurosongu. Naše lijepe emocije traju od tada i vjerujem da će trajati zauvijek. Zagrebačka publika oduvijek je imala posebno mjesto u mom srcu - istaknuo je.

Hoće li biti gostiju? Ne otkriva: 'Nikad ne volim pričati o gostima. Ne želim nikoga vezati uz taj datum da bude tu, ako se i dese, bit će iznenađenje'.

Na koncert bi, kako kaže, trebali doći i njegova supruga, voditeljica Jovana, te djeca. Prisjetio se i kako je kćeri, Anu i Srnu, prije više od godinu dana prvi put odveo na svoj koncert: 'Rekle su mi: 'Tata, nikad nas nisi vodio, a obećao si'. Poveo sam ih u Osijek, napravile su i panoe s natpisom 'Volimo te, tata', bilo je baš dirljivo'. 

Evo što će se u utorak događati u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što će se u utorak događati u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje danas u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Sherlock i Watson', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Gabrijela je u Život na vagi ušla sa 183 kg! Neprepoznatljiva je, a sada je postala i majka...
ČUDESNA TRANSFORMACIJA

Gabrijela je u Život na vagi ušla sa 183 kg! Neprepoznatljiva je, a sada je postala i majka...

Gabrijelu Crnjac gledali smo u prvoj sezoni Života na vagi, kada je s gledateljima podijelila svoju tužnu priču. U showu je izgubila čak 100 kila, a tu nije stala. Evo kako se mijenjala
Otkriven najveći koncertni misterij! Evo tko stiže na Extra koncert godine 2026.
MYSTERY EVENT

Otkriven najveći koncertni misterij! Evo tko stiže na Extra koncert godine 2026.

Poznato je koja će to misteriozna regionalna zvijezda nastupiti u prosincu na ovogodišnjem Extra koncertu godine u Areni Zagreb

