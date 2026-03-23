Otkriven najveći koncertni misterij! Evo tko stiže na Extra koncert godine 2026.

Nakon tjedana nagađanja i šuškanja, konačno je razriješena najveća koncertna enig­ma domaće scene. Organizatori su odlučili stati na kraj spekulacijama i otkriti ime izvođača koji će nastupiti na ovogodišnjem Extra koncertu godine u Areni Zagreb.

Riječ je o Željki Joksimoviću koji već godinama puni dvorane diljem regije i čiji se koncerti redovito rasprodaju u rekordnom roku.

- Jako sam sretan što se vraćam mojoj publici u Zagrebu koju jako volim i siguran sam da ona voli mene. Nekoliko godina nisam nastupio u Zagrebu, a uskoro izlazi i novi album pa ćemo imati dodatan razlog da se družimo - rekao je Joksimović.

- Bit će dosta dobre glazbe, novih pjesama. A budući da je to početak moje turneje, bit će to nešto što Zagreb do sada nije vidio. To držim u tajnosti... Ali siguran sam da će publika biti zadovoljna - istaknuo je.

Foto: Krešimir Staničić

Podsjetimo, ovogodišnje izdanje, zakazano za petak, 4. prosinca, prvi je put najavljeno kao Mystery Event, što je izazvalo velik interes publike, ali i određenu dozu neizvjesnosti. Koncept u kojem publika kupuje ulaznice bez unaprijed poznatog izvođača pokazao se kao hrabar potez, no povjerenje je očito bilo opravdano.

Iz organizacije najavljuju impresivnu scenografiju, vrhunsku audio-vizualnu tehnologiju te večer ispunjenu hitovima koji su obilježili karijeru ove regionalne zvijezde. Publiku očekuje energičan nastup, emotivne izvedbe i spektakl kakav Arena Zagreb već godinama pamti.

Zanimljivo je da su organizatori unaprijed osigurali mogućnost povrata ulaznica za sve koji eventualno nisu zadovoljni izborom izvođača.

Reputacija Extra koncerta godine dodatno daje težinu cijelom događaju. Podsjetimo, u prethodnim izdanjima na pozornici Arene Zagreb nastupala su neka od najjačih imena regionalne scene, među kojima su Lepa Brena, Aleksandra Prijović i Saša Matić, uz rasprodane termine i produkciju koja je redovito podizala standarde koncertne industrije.