Žena akcijskog junaka hvali se donjim rubljem: Bez greške si

Osjećam se opušteno. Nova kolekcija donjeg rublja uskoro izlazi, istaknula je manekenka Rosie Huntington-Whiteley (31). Supruga glumca Jasona Stathama (50), koji je poznat po akcijskim filmovima, obukla je crveni grudnjak i gaćice tako promoviravši svoju liniju donjeg rublja. Manekenkin način reklame se svidio obožavateljima te su komentirali kako 'nema nijedne greške na njoj'.

Foto: Instagram

- Tvoje tijelo mi je cilj. Ovo su odlične fotografije, nastavi s tako dobrim radom - napisali su fanovi Rosie. Dodali su kako je to najbolje i najosvježavajuće snimanje za kolekciju donjeg rublja koje su do sada vidjeli. Pitali su manekenku izgleda li ikada loše.

Foto: Instagram

- Jason je pravi srećković jer tebe ima - istaknuli su obožavatelji. Komentirali su i kako će kupiti što prije ovakvo donje rublje. No bilo je i onih kojima je manekenkino tijelo zasmetalo te su joj napisali da je premršava i kako su oni toliko kilograma imali u trećem razredu osnovne škole.

Foto: Lumeimages.com/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Rosie je od 2010. u vezi s Jasonom, a par je potvrdio u siječnju 2016. da se zaručio. Manekenka i glumac imaju sina Jacka Oscara (1) koji se rodio u lipnju prošle godine. Britanski mediji su nekoliko mjeseci nakon rođenja djeteta tvrdili da se par vjenčao jer Rosie uz zaručnički prsten nosi još jedan koji podsjeća na vjenčani.

Foto: Instagram

Manekenka i glumac rijetko govore o svom privatnom životu, a ona je svojedobno rekla kako ju Jason nasmijava svojom ćelavošću. Dodala je kako taj dio njegovog izgleda ne vidi kao manu.

- Imamo nevjerojatnu vezu. On je daleko najbolji utjecaj u mom životu - ispričala je Rosie. Statham je istaknuo kako je manekenka odlična djevojka i jako su sretni zajedno. Napomenuo je će javnost teško doći do fotografija njihovog vjenčanja, no nije otkrio je li se ono već dogodilo ili se tek treba.

Foto: Instagram

Statham je poznat po ulogama u akcijskim filmovima, a redovito se bavi tjelovježbom čime se hvali na društvenoj mreži. Kaže da voli trenirati borilačke vještine jer onda njegove filmske borbe izgledaju uvjerljivije. Jasonova specijalnost je boks, a bavi se i jiu-jistuom u kojem ima crni pojas.

