Žena ignorirala Meghan: Odbila se rukovati s vojvotkinjom, a snimka susreta postala viralna

Meghan Markle (41) doživjela je neugodnu situaciju dok se pozdravljala s ljudima ispred dvorca Windsor. Jedna žena potpuno ju je ignorirala. Odbila je pružiti ruku te je okrenula glavu od vojvotkinje, koja se rukovala sa svima oko sebe.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bilo je to u subotu poslijepodne nakon što su se Meghan i princ Harry (37) pridružili princu i princezi od Walesa u šetnji. Slavna četvorka pozdravila je tada članove javnosti. Većina okupljenih toplo je dočekala Markle. Neki su je zagrlili, no nepoznata žena odlučila joj je dati do znanja da joj nije zaboravila sve što je rekla o kraljevskoj obitelji.

Meghan je gospođu 'preskočila' i nastavila je dalje kao da se ništa nije dogodilo. Žena se nakon toga okrenula i nasmijala sa drugom do sebe. Snimka susreta proširila se društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije. Dok su neki podržali ženu, drugi su pisali da je riječ o 'nepristojnosti i rasizmu'. Video možete pogledati OVDJE.

- Čak i ako ti se netko ne sviđa, zašto ga javno ponižavati (ni nju osobno ne poznaju)? To je maltretiranje. Nedostatak pristojnosti - zaključili su neki. Dio Britanaca zamjerio je Harryju i Meghan napuštanje kraljevskih dužnosti 2020. godine, ali i intervju s Oprah Winfrey (68), u kojem su optužili kraljevsku obitelj da ih 'nije zaštitila'.

