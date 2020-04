'Žena je pobjegla s djecom iz stana kad je čula da ću svirati'

Sretno sam oženjen za suprugu Doru i imamo dvoje prekrasne dječice, sina Maka od 5 godina i kćer Unu od 6 mjeseci, ali kad su čuli za moj plan pobjegli su u šetnju i koncert slušali na sigurnoj distanci, našalio se Ivor Reljić (34), saksofonist iz Zagreba koji je susjedima uljepšao vrijeme u izolaciji na Uskrs.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Inače je profesor saksofona u Glazbenoj školi Karlovac, vanjski suradnik u Orkestru Oružanih snaga Republike Hrvatske te stalni član grupe Soul Fingers.

- Na ovaj korak su me potaknuli pljeskovi koji su odjekivali svake subote i nedjelje za ljude koji u ovo vrijeme rade toliko puno za nas. Da ostanemo zdravi i da se čuvamo. Jedne subote zadatak je bio pjevati “Moju domovinu” pa sam, umjesto da pjevam, uzeo saksofon i odsvirao temu, što je jako oraspoložilo susjede. Drugi su mi dan u šetnji rekli da im se jako svidio zvuk saksofona te da slobodno ponovim još koji put. Nakon toga mi crvići nisu dali mira te sam počeo razmišljati kako i što dalje. Koji repertoar odabrati da bude za sve naraštaje, da ne bude naporno. Pala je odluka da to bude uskršnji poklon susjedima u kvartu - rekao je Ivor i nadodao kako je dobio puno pozitivnih riječi od svojih susjeda.

Foto: DINKO NESKUSIL

- Osjećaj je odličan! Pogotovo nakon pljeska koji je uslijedio nakon prve pjesme. Značio je da sam donio dobru odluku. Susjedi su sve rekli svojim pljeskom, a oni koje poznajem su zahvalili preko poruka i rekli da su jako ugodno iznenađeni. Dosta njih niti nije znalo čime se zapravo bavim - rekao je Ivor i naglasio kako je glazba najbolji lijek za trenutnu situaciju.

- Glazba je lijek za svako vrijeme i svaku situaciju. Zamislite film bez glazbe, tulum bez glazbe, vjenčanje bez glazbe… Mislim da ona potencira svaku emociju, bilo sreću, bilo tugu. Glazba je moj život, u tome uživam i ona me upotpunjuje. Supruga je također glazbenica - profesorica je flaute. Glazba je dio naše svakodnevice. Sin je već prihvatio glazbu pod svoje i stalno u stanu pjevuši te mašta o tome kako će kad malo naraste svirati bubnjeve. Beba Una također već ispušta svakakve zvukove i zvukiće, pa se nadamo da će glazba postati i dio njezinog života - kazao nam je Ivor.

Vrijeme nije birao, a hoće li imati nove koncerte na balkonu još ne zna.

- Nemam određene dane, niti vrijeme. Pazio sam samo da bude unutar pravila kućnog reda. Ni “Moju domovinu”, ni ovaj koncert nisam planirao… Kao što sam i ranije napisao, crvići su proradili… Dosadašnje iskustvo u sviranju mi je pokazalo da ne treba pretjerivati i dosađivati ljudima jer je tanka granica između: “Kako je bilo super! Kad bi barem još koji put…", i “Ajme, evo ga opet. Kad će biti gotov?" - rekao je Ivor. Pripremio je devet skladbi, ali su, kaže Ivor, susjedi tražili još.

Foto: Privatna arhiva

- To su redom bili hitovi Imagine (John Lennon), Every breath you take (The Police), No woman no cry (Bob Marley), Over the rainbow (Israel Kamakawiwo’ole), Havana (Camila Cabello), Mas que nada (Sergio Mendes), Vandaag - one day (Bakermat), te Hallelujah (Leonard Cohen). Susjedi su nakon toga tražili još pa sam odsvirao i Blago onom tko te ima (Tony Cetinski). To su sve bile jako dobre obrade u modernom dance stilu. Nadam se da sam udovoljio svim ukusima - rekao je i nadodao kako trenutno održava i online nastavu.

- Uz svoju obitelj imam i trinaest prekrasnih učenika u Glazbenoj školi Karlovac s kojima na dnevnoj bazi vježbam i održavam cyber nastavu. U garaži smo uredili i mali kućni fitness pa vježbanjem pokušavamo i ostati u formi. Naravno, vježbam redovito i svoj instrument kako bih ostao u formi. Na kraju bih se samo želio zahvaliti tvrtki Glazbena Želja, koja mi je za ovu prigodu ustupila svoj razglas - zaključio je Ivor.

POGLEDAJTE VIDEO: