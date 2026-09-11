Žena koja tvrdi da je spavala s 1000 muškaraca prijavljena je zbog ugrožavanja djeteta

Britanska influencerica i kreatorica sadržaja za odrasle, Bonnie Blue, prijavljena je organizaciji NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children), koja se bavi zaštitom djece, zbog navodne ugroze sigurnosti djeteta, nakon što je u promotivnom videu objavila snimku na kojoj drži dijete u društvu četvorice maskiranih muškaraca, prenosi LadBible.

Bonnie Blue, čije je pravo ime Tia Billinger, u videu objavljenom na TikToku govori o svom nedavnom porodu carskim rezom, pritom iznoseći seksualizirane komentare. Snimka je izazvala reakcije, a slučaj je potom prijavljen britanskoj organizaciji NSPCC. Prijavu je podnijela Joy Morrissey, glasnogovornica Konzervativne stranke, koja je izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog mogućeg izlaganja djeteta sadržaju povezanom s industrijom zabave za odrasle. U pismu NSPCC-u Morrissey je navela da djeca ne bi smjela biti uključena u pornografski sadržaj niti koristiti se za njegovo promoviranje.

Foto: Instagram

- Djeca nisu odrasle osobe. Nikada ne smiju biti uključena u pornografiju, korištena za promicanje zabave za odrasle niti uvučena u seksualizirani komercijalni brend svojih roditelja - napisala je Morrissey.

Dodala je kako djecu treba zaštititi od izloženosti pornografiji i drugim seksualiziranim sadržajima.

Bonnie Blue odbacila je tvrdnje da bi svoje dijete uključivala u sadržaj namijenjen odraslima. Za portal The Tab izjavila je kako njezino dijete 'nikada neće biti dio sadržaja namijenjenog osobama starijim od 18 godina'. Objasnila je i da činjenica da govori o svojim planovima dok drži dijete ne znači da će ono biti prisutno kada se ti planovi realiziraju.

- Ako kažeš da večeras ideš u noćni klub dok držiš dijete, to ne znači da ćeš dijete povesti sa sobom u klub - poručila je.

Na prijavu je reagirala i ironično, sugerirajući da političarka njezino ime koristi kako bi privukla pažnju.

Foto: Instagram

- Moje je dijete voljeno, zaštićeno i o njemu se iznimno dobro brine. Majčinstvo nije promijenilo činjenicu da sam ja Bonnie Blue, ali točno znam gdje prestaje Bonnie, a počinje uloga majke - izjavila je.

Istaknula je i da, prema njezinu mišljenju, postoje odgovarajući kanali za prijavljivanje stvarnih razloga za zabrinutost sigurnosti djeteta.

- Trošenje vremena službi koje su već preopterećene i s manjkom osoblja samo radi skupljanja političkih bodova, a sve zato što vam se ne sviđa čime se bavim, zapravo oduzima prijeko potrebne resurse djeci kojoj je njihova pomoć možda uistinu potrebna - dodala je.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Najnovija reakcija dolazi nakon niza kontroverzi koje prate Bonnie Blue, uključujući njezine tvrdnje o seksualnim pothvatima koji su privukli veliku pozornost javnosti. Prije rođenja djeteta govorila je i o planovima da njezina zabava povodom dolaska bebe, poznata kao 'baby shower', bude organizirana na provokativan način. Istodobno su se na društvenim mrežama pojavljivala nagađanja o tome je li njezina trudnoća stvarna. U ranijem razgovoru za US Weekly Bonnie Blue tvrdila je da želi postaviti jasnu granicu između vlastitog seksualiziranog javnog imidža i djeteta.

Foto: Instagram

- Želim biti vrlo oprezna i ne seksualizirati dijete. Dakle, pokušavam pronaći pravu ravnotežu između uključivanja ljudi i izbjegavanja seksualizacije bebe - rekla je.

Dodala je kako smatra da se trudnoća može seksualizirati jer se odnosi na nju samu, ali da će nakon rođenja djeteta postojati „vrlo stroga granica” oko toga što će biti prikazano javnosti.