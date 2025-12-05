Žena koja tvrdi da je spavala s 1000 muškaraca u danu uhićena je zbog snimanja pornografije

Porno zvijezda Bonnie Blue, koja tvrdi kako je u jednom danu spavala s više od 1000 muškaraca, uhićena je na Baliju nakon navodnog snimanja pornografskog materijala. Uz nju je uhićeno još 17 muškaraca.

Kondomi, lubrikant, Viagra i odjeća u stilu „školarki“ bili su među predmetima zaplijenjenim u policijskoj raciji u studiju kontroverzne zvijezde.

Porno glumica je uočena u policijskoj postaji nakon što su je policajci zadržali zajedno sa 17 muškaraca, u dobi između 19 i 40 godina, u četvrtak poslijepodne, javlja The Sun.

Foto: Instagram

Blue, pravog imena Tia Billinger, navodno je koristila kombi koji je nabavila na Baliju za svoj „Bangbus“ sadržaj, stvarajući OnlyFans materijal s „jedva punoljetnim“ mladićima. Putovala je po party destinacijama i to objavljivala na internetu.

Blue je u jednoj objavi napisala: „Hej dečki, oni koji idu na Schoolies i oni koji su jedva punoljetni, jedva čekam upoznati vas, a ja sam u Baliju, pa znate što to znači.“

No kada je policija ovog tjedna upala u studio u Badungu, pronašli su nekoliko kamera, kutiju kondoma, lubrikant, devet lančića s privjescima, USB memorije i dva blistera tableta Viagra, od kojih je dio bio iskorišten. Policija je također zaplijenila 19 kostima s natpisom ‘School Bonnie Blue’, navodi Mail.

Indonezijski zakoni zabranjuju aktivnosti poput proizvodnje, distribucije ili javnog prikazivanja pornografskog materijala, uz strože kazne ako su uključena djeca. Načelnik policije Badunga, Arif Batubara, rekao je da su uhićenja uslijedila nakon prijave jednog građanina.