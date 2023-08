Žena Matthewa McConaugheyja otkrila: 'Svekrva me je nazivala imenima njegovih bivših cura...'

Bivša manekenka Camila Alves (40), supruga Matthewa McConaugheya, ispričala je kako su izgledali početci njene veze s glumcem. Otkrila je da ju je njegova majka Mary McCabe testirala prije nego što je njihova veza postala opasnija te da je s njom imala i neugodne situacije.

- Radila je svašta kada smo započeli vezu. Doista me testirala. Recimo, nazivala bi me imenima Matthewovih bivših djevojaka, počela bi iznenada pričati iskrivljeni španjolski sa mnom, na razne načine bila je zločesta prema meni - rekla je u podcastu magazina 'Southern Living'.

Foto: Reuters/Pixsell

Kako je ispričala Camila, svoju je svekrvu uspjela osvojiti kada su zajedno putovale u Tursku radi posla.

- Za vrijeme leta, cijelog leta do Istanbula, pričala mi je svakakve priče, kao da mi pokušava staviti svakakve bube u uho, opteretiti me pričicama. No, do trećeg dana puta shvatila sam kako je sve to obično s*anje. Zato sam sve okrenula naglavce i odlučila uzvratiti. Pojavila se moja žestoka brazilska, latinoamerička strana pa sam si je priuštila - ispričala je pa otkrila kako je Mary reagirala.

Foto: OConnor / AFF-USA.com

- I tako smo išle naprijed-natrag. Ni jedna nije popuštala. Na kraju me pogledala, onako kao da kaže: 'OK, unutra si' - ispričala je. Alves od tada ima dobar odnos sa svekrvom, a kako kaže, međusobno se jako poštuju.

Inače, Camila i Matthew zajedno su od 2006. godine, a prije braka su u vezi bili šest godina. Vjenčali su se 2012. godine, a zajedno imaju troje djece, Levija (14), Vidu (13) i Livingstona (10).