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U LUKSUZNOM HOTELU

Zendaya i Holland organizirali tajnu proslavu svog vjenčanja

Piše Magdalena Mucić,
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Zendaya i Holland organizirali tajnu proslavu svog vjenčanja
Foto: Doug Peters
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Na vjenčanju, čija se vrijednost procjenjuje na oko 500.000 funti, gostima i osoblju bilo je zabranjeno koristiti mobitele kako bi se spriječilo curenje fotografija i informacija.

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Iako su se ranije ove godine već vjenčali na skromnoj, privatnoj ceremoniji, holivudske zvijezde Tom Holland (30) i Zendaya (29) odlučili su svoju ljubav proslaviti još jednom, ovog puta na raskošnoj proslavi u blizini glumčeve obiteljske kuće u Kingstonu na Temzi.

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Par je i ovu ceremoniju, održanu u utorak u luksuznom hotelu Beaverbrook u Surreyju, želio zadržati podalje od očiju javnosti. Na proslavi, čija se vrijednost procjenjuje na oko 500.000 funti, gostima i osoblju bilo je zabranjeno koristiti mobitele kako bi se spriječilo curenje fotografija i informacija.

Povijesni hotel Beaverbrook prostire se na 370 jutara zemljišta, a nekoć je bio u vlasništvu medijskog mogula lorda Beaverbrooka, koji je ondje ugostio brojne uglednike, među njima i Winstona Churchilla, piše Daily Mail. Hotel ima 56 soba i apartmana te poznati japanski restoran s jedinstvenim stolovima inspiriranima balonima na vrući zrak.

Par se upoznao 2016. na snimanju filma 'Spider-Man: Homecoming', a nedavno su završili promotivnu turneju za film 'Spider-Man: Brand New Day', tijekom koje je Zendaya prvi put pokazala svoj vjenčani prsten. U intervjuu za britanski 'Esquire', objavljenom prošlog mjeseca, Holland je prvi put otvoreno potvrdio da su se vjenčali. Govoreći o AI fotografijama s vjenčanja koje su preplavile internet, Holland je kazao kako njegova obitelj nije nasjela na njih. Odgovarajući na pitanje je li netko pomislio da je propustio vjenčanje, glumac je kazao:

- Ne, zato što su svi bili tamo. To je sve što ćete dobiti od mene.

Govoreći o svojoj supruzi u ranijim intervjuima, Holland je kazao kako imaju čvrst odnos koji može izdržati test vremena.

- Pronašao sam svoju osobu. Nikada nisam bio sretniji - kazao je tada. 

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