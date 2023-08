Zendaya nakon osam godina nastupila na pozornici: 'To mi je oduvijek bio najveći strah...'

Deset godina nakon njenog prvog i jedinog albuma, Zendaya (26) je nastupila na jednom od najvećih glazbenih festivala - pridružila se Labrinthu na pozornici Coachelle, u izvedbi pjesama koje su napisali za seriju 'Euphoria'. Nastup je opisala 'monumentalnim', a na pozornici nije bila punih osam godina.

- Imam puno negativnih iskustava s glazbenom industrijom, a biti na pozornici je zaista najgore. Bojala sam se ponovno otvoriti ta vrata, ali ne možeš zauvijek bježati od ovoga - rekla je za Elle.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Tijekom izvedbe je shvatila da zbog buke publike, u slušalici uopće ne može čuti svoj glas, ali da se mora osloboditi anksioznosti i 'jednostavno biti u trenutku'.

- Morala sam zastati i shvatiti koliko je sve to posebno. Ovi ljudi ti daju toliko ljubavi i energije. Nikad prije nisam doživjela tako nešto. Bila sam oduševljena i nastavila si govoriti da ne smijem razmišljati o tehničkim stvarima jer neće biti savršeno. Uživaj u činjenici da si tu i da si pobijedila svoj strah. Uradila si to, ljudi su uživali zajedno s tobom i dali ti ljubav i energiju. To je dovoljno - opisala je glumica.

Foto: Instagram

Nakon toga se osvrnula i na novu ulogu u filmu 'Challengers' gdje glumi tenisačicu koja nakon ozlijede postane trenerica, te se nađe u ljubavnom trokutu između supruga i bivšeg dečka, koje glume Mike Faist i Josh O'Connor.

Foto: Regina Wagner/DPA/PIXSELL

- Osjećala sam da je to dobar korak prema naprijed, mogla bih reći u odraslu ulogu i sljedeću fazu. Bilo ju je malo zastrašujuće prihvatiti, što je mislim, zapravo dobra stvar. Možeš pobjeći od tog osjećaja i ostati u sigurnoj zoni, ili možeš reći, znaš što, j*** ga! - zaključila je.

Film je još od trailera u lipnju privukao veliku pažnju, a svjetlo dana bi ipak trebao ugledati 26. travnja 2024. Prvi predviđeni datum trebao je biti 15. rujna ove godine, ali se zbog štrajka u Hollywoodu, raspored ipak odgodio.