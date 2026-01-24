Žene diljem svijeta uzdisale su za njim zbog "Bridgertona", evo gdje je zgodni glumac sada

Britanskog glumca Regé-Jeana Pagea svijet je obožavao kada je svjetlo dana ugledala prva sezona serije "Bridgerton". Rođen je u Londonu, no odrastao je u Zimbabweu te se s majkom preselio natrag u Veliku Britaniju kada je bio pri kraju osnovne škole. U to vrijeme se počeo zanimati za glumu te je glumio u nekoliko predstava. S bratom je jedno vrijeme imao i bend, a san mu je bio baviti se glazbom.

U seriji "Gimme 6" 2001. godine imao je prvu ulogu i kasnije se pojavio u brojnim serijama i kazališnim predstavama. Karijera mu je krenula uzlaznom putanjom kada je dobio sporednu ulogu u seriji "For the People" u produkciji tvrtke Shondaland. Godine 2019. objavljeno je kako će igrati glavnu ulogu u seriji "Bridgerton" temeljenoj na popularnoj knjizi. Kada je serija ugledala svjetlo dana, Rege-Jean je postao svjetski hit.

Foto: Instagram/ kolaž

Za ulogu vojvode od Hastingsa dobio je nekoliko nagrada te nominaciju za Emmy, a Time ga je uvrstio među 100 najperspektivnijih zvijezda 2021. godine. Odbio je ponoviti ulogu jer je htio istražiti nove mogućnosti u glumi, a jedno vrijeme se šuškalo da će upravo on biti novi James Bond.

Na vrhuncu slave u centar pažnje došla je i njegova veza s djevojkom Emily Brown, koju ljubi od 2019. godine. U tom trenutku bio je na glasu kao najpoželjniji glumac na svijetu, a zli jezici isticali su kako ona ne "ispunjava kriterije Hollywooda". Page nikada nije pričao o svom ljubavnom životu, a nije se oglasio ni tada, unatoč činjenici što mu je djevojka bila pratnja na nekoliko crvenih tepiha.

USA - 2018 NAACP Image Awards - Pasadena | Foto: Kathy Hutchins/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Regé-Jean Page i dalje glumi u filmovima i serijama, a jedan od posljednjih projekata mu je triler "Black Bag" objavljen prošle godine.