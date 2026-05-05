Žene diljem svijeta uzdišu za njim, a evo koga ljubi Superman

Iako je prve korake napravio još kao tinejdžer na britanskoj televiziji i u manjim filmskim ulogama, Henryju Cavillu pravi proboj dogodio se tek kasnije, kada je dokazao da posjeduje kombinaciju karizme, fizičke prisutnosti i glumačkog raspona potrebnog za najveće holivudske projekte.

Rođen 5. svibnja 1983. godine, Cavill je odrastao u britanskom Stoweu. Tijekom školovanja bavio se sportom, no paralelno je sudjelovao u lokalnim predstavama. Imao je 16 godina kada je nakon utakmice ragbija upoznao glumca Russella Crowea koji je snimao film u njegovu rodnom gradu. Dvojac je ostao neko vrijeme u kontaktu i Crowe je mladom kolegi dao neke savjete u vezi glume. Zanimljivo, kasnije su zajedno glumili u filmu "Man of steel".

Cavillov put prema vrhu obilježile su važne uloge u serijama i filmovima, no presudnu prekretnicu donijela je serija "The Tudors", u kojoj je od 2007. do 2010. tumačio Charlesa Brandona. Upravo tu je Cavill prvi put privukao širu pozornost publike i industrije. Ipak, svjetsku slavu dosegnuo je tek kada je 2013. obukao plašt Supermana u filmu "Man of Steel". Taj film nije samo redefinirao njegovu karijeru, već ga je lansirao među najtraženija imena akcijskog žanra.

Nakon toga nizao je uloge u visokobudžetnim hitovima. U špijunskom filmu "The Man from U.N.C.L.E." pokazao je šarm i eleganciju starog holivudskog stila, dok je u "Mission: Impossible – Fallout" dokazao da može ravnopravno stati uz bok akcijskim ikonama poput Toma Cruisea. Njegova fizička transformacija i predanost akcijskim scenama postali su njegov zaštitni znak.

Veliku popularnost donijela mu je i Netflixova serija "The Witcher", u kojoj je utjelovio Geralta od Rivije. Ta uloga dodatno je učvrstila njegov status globalne zvijezde i približila ga mlađoj publici, osobito ljubiteljima fantasy svijeta i videoigara.

Iza reflektora, Cavill vodi relativno povučen, ali zanimljiv privatni život. Odrastao je na otoku Jersey u velikoj obitelji s četvoricom braće, što je, kako sam kaže, oblikovalo njegov karakter i natjecateljski duh. Njegovi romantični odnosi često su bili pod povećalom javnosti. Bio je zaručen za Ellen Whitaker, a povezivali su ga i s Ginom Carano te Lucy Cork. Godine 2021. javno je potvrdio vezu s Natalie Viscuso, čime je ponovno privukao pažnju medija. Prije dvoje godine par je objavio da čekaju prvo dijete, a lani im se rodila kćerkica.

Osim glume, Cavill njeguje i druge interese. Poznat je kao ljubitelj videoigara i tehnologije, govori čak četiri jezika i aktivno sudjeluje u humanitarnom radu kao ambasador organizacije Durrell Wildlife Conservation Trust. Svake godine vraća se u rodni kraj kako bi sudjelovao u humanitarnoj utrci.

Njegov imidž dodatno je učvršćen 2013. godine, kada ga je časopis Glamour UK proglasio “najseksi muškarcem na svijetu”.