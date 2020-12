Glumica Catherine Zeta-Jones (51) rijetko objavljuje fotografije iz privatnoga života. A sada je pratitelje i obožavatelje na Instagramu iznenadila fotografijom sa svojim suprugom, filmskim glumcem Michaelom Douglasom (76).

POGLEDAJTE VIDEO:

Catherine i Michael često su bili na meti kritika zbog razlike u godinama, no to ih nikad nije doticalo. Uvijek su pokazivali koliku ljubav gaje jedno prema drugome. To se nije promijenilo niti danas.

Fotografija koju je Catherine objavila 'zaradila' je mnoštvo komentara. Pratitelji su im poručili kako su jedan od najljepših parova te da izgledaju jako sretno. No jedan od njih nije se mogao suzdržati pa je komentirao Michaela.

- On izgleda stvarno staro - stoji u komentaru. No drugi su mu ubrzo odgovorili i napisali kako se to događa svima.

- Ljudi stare, barem oni koji imaju sreće da to dožive - pisali su.

Catherine i Michael na fotografijama su uvijek nasmijani, šale se i ne skrivaju da su sretni što imaju jedno drugo. Nedavno su proslavili 20 godina braka u kojem su dobili dvoje djece.