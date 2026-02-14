Zevin otkriva s čime se borila na pozornici Dore te gdje je i kako provela noć nakon nastupa...

Slovenska glazbenica Zevin, prije polufinalne večeri Dore, slovila je za jednu od favorita, no publika je odlučila da ipak ne ide dalje. Jutro nakon polufinala otrkila je novinarima s čime se borila na bini. Javila im se s neprepoznatljivim glasom pa su je pitali da je li noć provela u suzama.

- Ma kakvi, nisam plakala - rekla je kroz smijeh za Jutarnji i nastavila: "Tulumarili smo, ali glas nisam izgubila zbog izlaska nego zbog viroze. Grlo me poprilično boli.”

Foto: HRT

Upravo zdravstveni problemi, otkriva, kumovali su tome da je na drugom polufinalu zvučala vokalno slabije nego tijekom televizijskih proba uoči natjecanja.

- Nadala sam se da se to neće primijetiti. Samim nastupom sam zadovoljna. Mislim da smo moj tim i ja na pozornicu donijeli energiju, pozitivu i otkačenost - dodaje Zevin.

Foto: HRT

Trenutak kada je postalo jasno da finale neće vidjeti bio je, priznaje, emotivan: “Prvo sam bila u šoku. Onda sam bila tužna.” Ipak, večer je završila u sasvim drugačijem tonu. Oko tri ujutro nastupila je u zagrebačkom klubu Boogaloo, gdje je izvela pjesmu “My Mind”. “Kad sam vidjela oduševljenu publiku, već sam se smijala”, iskreno govori.

Zevin sada okreće novu stranicu. Već 20. ožujka očekuje je koncert u zagrebačkoj Tvornica kulture, kojem se, kaže, posebno raduje. Nakon toga planira završiti rad na albumu.

- Nastup na Dori gledam kao vrijedno iskustvo. Svjesna sam da život ide dalje - poručuje glazbenica, očito vođena motom da je i pad – samo dio leta.

Foto: HRT