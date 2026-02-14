Obavijesti

'NIŠTA SUZE, SAMO TULUM'

Zevin otkriva s čime se borila na pozornici Dore te gdje je i kako provela noć nakon nastupa...

Piše Anamarija Burazer,
Zevin otkriva s čime se borila na pozornici Dore te gdje je i kako provela noć nakon nastupa...
Foto: HRT

Jutro nakon polufinala Dore s kojim se oprostila od daljnjeg natjecanja, Zevin se javila s neprepoznatljivim glasom...

Slovenska glazbenica Zevin, prije polufinalne večeri Dore, slovila je za jednu od favorita, no publika je odlučila da ipak ne ide dalje. Jutro nakon polufinala otrkila je novinarima s čime se borila na bini. Javila im se s neprepoznatljivim glasom pa su je pitali da je li noć provela u suzama.

PONOSNA JE Zevin se oglasila nakon ispadanja s Dore: 'Imamo problem kad žena postavlja ton'
Zevin se oglasila nakon ispadanja s Dore: 'Imamo problem kad žena postavlja ton'

- Ma kakvi, nisam plakala - rekla je kroz smijeh za Jutarnji i nastavila: "Tulumarili smo, ali glas nisam izgubio zbog izlaska nego zbog viroze. Grlo me poprilično boli."

Foto: HRT

Upravo zdravstveni problemi, otkriva, kumovali su tome da je na drugom polufinalu zvučala vokalno slabije nego tijekom televizijskih proba uoči natjecanja.

- Nadala sam se da se to neće primijetiti. Samim nastupom sam zadovoljna. Mislim da smo moj tim i ja na pozornicu donijeli energiju, pozitivu i otkačenost - dodaje Zevin. 

Foto: HRT

Trenutak kada je postalo jasno da finale neće vidjeti bio je, priznaje, emotivan: "Prvo sam bila u šoku. Onda sam bila tužna." Ipak, večer je završila u sasvim drugačijem tonu. Oko tri ujutro nastupila je u zagrebačkom klubu Boogaloo, gdje je izvela pjesmu "My Mind". "Kad sam vidjela oduševljenu publiku, već sam se smijala", iskreno govori.

JEDNA OD FAVORITA Zevin za 24sata uoči nastupa na Dori: Želim da ljudi osjete moju snagu, da vrate osjećaj slobode
Zevin za 24sata uoči nastupa na Dori: Želim da ljudi osjete moju snagu, da vrate osjećaj slobode

Zevin sada okreće novu stranicu. Već 20. ožujka očekuje je koncert u zagrebačkoj Tvornica kulture, kojem se, kaže, posebno raduje. Nakon toga planira završiti rad na albumu.

- Nastup na Dori gledam kao vrijedno iskustvo. Svjesna sam da život ide dalje - poručuje glazbenica, očito vođena motom da je i pad – samo dio leta.

Foto: HRT

