Zevin za 24sata uoči nastupa na Dori: Želim da ljudi osjete moju snagu, da vrate osjećaj slobode

Ako biste nekoga pitali tko je Zevin, odgovor ne bi bio jednostavan – a opet, kada jednom osjetite njezin nastup ili poslušate pjesmu “My Mind”, sve postaje jasno. Zevin nije alter ego; to je produžetak Nives Cilenšek, umjetnice koja kroz glazbu, vizualnu umjetnost, storytelling i performans stvara jedinstvenu cjelinu.

- Zevin je ime pod kojim živim tu kreativnost, dio mene koji se ne boji boja, ideja, intenziteta i ludosti - kaže Nives za koju nije riječ o podjeli identiteta, već o spoju razuma i srca – o unutarnjoj borbi između potrebe da bude slobodna i kreativna i realnosti u kojoj mora biti organizirana i profesionalna.

Od djetinjstva do prvih pjesama

Od najranijih dana, Nives je težila iskrenosti u svom stvaranju. Inspiraciju je pronalazila u filmu, crtanim serijama, glazbi i fotografiji. S deset godina uzela je svoj prvi fotoaparat, a s petnaest počela pisati prve pjesme.

- Ozbiljnije sam krenula kad sam shvatila da mi umjetnost nije hobi, nego način na koji postojim - prisjeća se jedinstvena umjetnica koja inspiraciju pronalazi u kontrastima života na Balkanu, u ljudima, internetu, pritisku i apsurdu, u borbi između misli i stvarnosti.

Foto: Hernavs

- Mene zapravo inspirira i ono što nije savršeno – naš svijet, naše mane i vrline. Pokušavam iz svega toga napraviti nešto lijepo, zabavno i iskreno, ali uvijek s dubljom porukom - dodaje.

Svoj umjetnički svemir Zevin sada prenosi i na pozornicu Dore 2026, gdje nastupa s pjesmom “My Mind”. Pjesma je nastala iz stvarnog osjećaja unutarnjeg konflikta – osjećaja da ti je glava stalno glasna, dok srce vuče u drugom smjeru.

- U tom periodu kao umjetnica sam se pitala: što je sljedeće u karijeri, gdje pripadam, ostajem li tu ili odlazim van i zapustim dom? I baš iz tog unutarnjeg pritiska nastala je pjesma. To je pjesma o borbi između misli i osjećaja i o tome kako ostati svoj čak i kad te okolina pokušava spustiti - objašnjava.

Moderni pop s balkanskim karakterom i storytellingom

Zevin ne radi kompromis – svaka nota, vizualni detalj i pokret osmišljeni su do najsitnijeg detalja.

- Nastup planiram ja, a ekipa mi pomaže da sve evaluiramo i podignemo na višu razinu. Jako je planiran jer volim detalje i volim da sve ima smisao – od pokreta do LED-ova i dramaturgije. Malo je prostora za improvizaciju, većina mora biti promišljena. Tako nastupi postaju više od glazbe – oni su performans, priča, vizualno iskustvo i emotivni doživljaj u jednom - ističe jedna od favoritkinja ovogodišnje Dore.

Foto: promo

Publika može očekivati moderni pop s balkanskim karakterom, spoj vizualnog identiteta i storytellinga, element iznenađenja i energiju koja je istovremeno snažna i ranjiva.

- Želim da ljudi osjete moju snagu i ranjivost, ali i da se barem na trenutak izgube u mom svijetu i vrate onaj dječji osjećaj slobode - kaže Zevin.

Taj element 'playfulnessa' i spontanosti, iako pažljivo osmišljen, dio je njenog identiteta i umjetničke estetike.

Prolazak na Doru kao potvrda autentičnosti

- Naravno da sam bila uzbuđena i da nisam znala što očekivati, ali nisam bila šokirana jer sam znala koliko smo radili i koliko je ‘My Mind’ jak projekt. Prolazak za mene znači potvrdu da ljudi prepoznaju autentičnost i da je moguće doći s nečim svježim i nekonvencionalnim, a da i dalje komunicira s publikom - ističe.

Na profesionalnom putu Nives je naučila biti sve sama sebi – autorica, menadžerica, kreativna direktorica i psiholog.

Foto: Hernavs

- Najviše me oblikovao taj teenagerski fire kojeg imaš u sebi i samo guraš - priznaje.

Upravo taj spoj discipline i kreativnog kaosa čini Zevin jedinstvenom. Sudari se zapravo ne događaju između Nives i Zevin, nego između mozga i srca – između potrebe da bude slobodna i kreativna i realnosti u kojoj mora biti organizirana i profesionalna.

Zevin također crpi inspiraciju iz susreta s drugim umjetnicima i veteranima scene, poput Damira Martinovića Mrleta, koji je nedavno objavio šaljiv snimak u kojem je 'trenira' za nadolazeći nastup.

Foto: Hernavs

- Upoznavala sam artiste koji su već prošli Doru i razgovarala s Mrletom iz Leta 3. Baš se vidi kako se ‘ludi’ umjetnici međusobno prepoznaju. Njihov pristup me stvarno inspirira – sloboda, hrabrost i energija, čak i nakon toliko godina. To me podsjeća da kreativnost nema rok trajanja i da je najvažnije ostati svoj, bez obzira na godine i očekivanja - kaže Nives.

Planovi i vizija: više od pjesme, cijeli svemir

Očekivanja od nastupa nisu samo pobjednička ambicija.

- Naravno da se nadam pobjedi. Uložili smo toliko truda, vremena, novaca i energije da je jasno da idem na pobjedu. Pobjeda bi značila da ovu priču mogu podići na još veći nivo i da Balkan može poslati nešto hrabro, moderno i svjetski – pogotovo žensku izvođačicu koja donosi kompletan koncept. Ali iskreno, bez obzira na ishod, ‘My Mind’ je već pobjeda za mene. Planovi su veliki u svakom slučaju: novi projekti, album, videospotovi, nastupi, širenje publike... i voljela bih jednog dana napraviti i svoj short film, možda knjigu, te još jače graditi svoju produkciju - kaže.

Foto: Hernavs

Za Zevin Dora nije samo natjecanje – to je platforma da pokaže tko je kao umjetnica.

- Ne dolazim samo odraditi pjesmu, nego donijeti cijeli svemir. Ako publika osjeti barem dio toga, onda smo već napravili nešto veliko - zaključuje.

Publika, domaća i međunarodna, može očekivati nešto što do sada nije viđeno na Dori – vizualno i emotivno snažan nastup, pop energiju s balkanskim štihom i storytelling koji pomiče granice i ostavlja trajan dojam.

Foto: Hernavs

Zevin je dokaz da se autentičnost i profesionalnost mogu spojiti, a identitet ostati netaknut. Ona ne samo da nastupa – ona stvara iskustvo, priču, viziju i energiju koja publiku uvlači u njezin svijet. Svaka sekunda nastupa, svaki pokret, svaka nota i vizualni detalj oblikovani su s namjerom i pričom. Na Doru 2026. Zevin dolazi ne da se prilagodi, već da ostavi trag – i podsjeti publiku da umjetnost nije samo zabava, već iskrenost, sloboda i emotivni doživljaj.