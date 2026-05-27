Zgodni doktor Jackson Avery iz 'Uvoda u anatomiju' uskoro će dobiti dijete s novom suprugom

Glumac Jesse Williams (44), najpoznatiji po ulozi dr. Jacksona Averyja u popularnoj seriji "Uvod u anatomiju", i njegova supruga, španjolska glumica Alejandra Onieva (33), očekuju svoje prvo zajedničko dijete. Sretnu vijest potvrdila je sama glumica, a ovo će biti treće dijete za Williamsa, koji iz prijašnjeg braka ima dvoje djece. Par je nedavno viđen i u Los Angelesu, a trudnički trbuščić više se nije mogao sakriti.

Alejandra Onieva potvrdila je trudnoću na svom Instagram profilu objavivši seriju fotografija na kojima ponosno pokazuje zaobljeni trbuh. Uz jednu od objava kratko je napisala "Vida", što na španjolskom znači "život". Na jednoj od fotografija pozira u bijelim prugastim hlačama i kratkom džemperu, dok je u videu naglasila trbuh u crvenoj mini haljini na plaži.

Press Association/PIXSELL | Foto: Press Association/PIXSELL/Jasen Vinlove/REUTERS

Williams i Onieva upoznali su se 2025. godine tijekom snimanja serije "Hotel Costiera" na talijanskoj obali Amalfi. Njihova romansa otkrivena je u rujnu iste godine, samo nekoliko tjedana prije premijere serije, kada su viđeni kako izmjenjuju nježnosti na ulicama Milana. Ubrzo nakon toga zajedno su se pojavili na premijeri u Rimu. Iako su vezu uglavnom držali podalje od očiju javnosti, početkom svibnja ove godine mediji su izvijestili da se par u tajnosti vjenčao na intimnoj ceremoniji.

Za Williamsa je ovo novo poglavlje nakon dugogodišnje i mučne brakorazvodne parnice s bivšom suprugom Aryn Drake-Lee, s kojom ima jedanaestogodišnju kćer Sadie i desetogodišnjeg sina Macea. Par se razišao 2017., a njihov razvod finaliziran je tek 2020. godine.

39th Annual People's Choice Awards at Nokia Theatre L.A. Live | Foto: BT1/PIXSELL

Uslijedila je teška pravna bitka oko skrbništva nad djecom i alimentacije. Drake-Lee je u jednom trenutku tražila isključivo skrbništvo, dok se Williams borio za ravnopravno roditeljstvo, tvrdeći da mu bivša supruga ograničava pristup djeci. Sud je na kraju 2018. donio odluku o zajedničkom skrbništvu, no bivši supružnici su se i nakon toga nastavili suočavati s nesuglasicama. Glumac je ranije govorio o izazovima usklađivanja snimanja u Italiji s roditeljskim obvezama.

​- Budio sam se u tri ujutro kako bih nazvao djecu jer sam devet sati ispred njih, tako da je spavanje bilo jako teško - izjavio je tada za People.

*uz korištenje AI-ja



