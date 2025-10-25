Na zadovoljstvo fanova: Zgodni doktor Jackson Avery ponovno se vraća u Uvod u anatomiju

Dr. Jackson Avery vraća se u bolnicu Grey Sloan Memorial sljedećeg tjedna.

Serija Uvod u anatomiju potvrdila je u najavi za nadolazeću četvrtu epizodu 22. sezone da će se Jesse Williams, glumac koji je igrao Jacksona Averyja od 2009., ponovno pojaviti u gostujućoj ulozi u epizodi koja će se emitirati u četvrtak, 30. listopada, na ABC-ju.

U najavi, Jackson hoda rame uz rame s Benom Warrenom (Jason George), a dočekuju ga brojni liječnici u Grey Sloanu. Jacksonov povratak, međutim, nije bio spomenut u kratkom opisu nadolazeće epizode nazvane “Goodbye Horses”, piše People.com.

“Specijalizanti se nose s bizarnom traumom, dok složena rekonstrukcija dojke prisiljava Meredith na napetu suradnju”, stoji u službenom sažetku radnje. Williamsov lik bio je redovni član glumačke postave 12 sezona, sve do njegovog odlaska 2021. tijekom 17. sezone, a potom se pojavljuje tri puta u godinama koje slijede. Njegovo posljednje pojavljivanje bilo je u 21. sezoni.

Nakon odlaska iz Grey’s Anatomy 2021., Williams je rekao da će biti zauvijek zahvalan na vremenu provedenom u seriji.

“Kao glumac, redatelj i osoba, imao sam nevjerojatnu sreću naučiti toliko toga od mnogih, i zahvaljujem našim predivnim obožavateljima koji unose toliko energije i zahvalnosti u naše zajedničke svjetove,” rekao je tada.