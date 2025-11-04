Žiri MasterChefa razočaran kuhanjem u paru: 'Prvi put smo imali problem izabrati najgoreg'

Izrada savršenog deserta pretvorila se u tehnički kaos za dio natjecatelja MasterChefa, a najlošiji su desert pred žiri i gošću, slastičarku Lorenu Otavijević, donijeli parovi Jurica Jurašković i Antonio Detić te Egon Jurić i Otto Grundmann.

- Prvi put smo imali problem izabrati najgoreg. Sve je bilo na nekakvoj litici pada - komentirao je chef Goran Kočiš.

- Ovako se torta gostima ne poslužuje - kratko je komentirao chef Mario Mihelj tortu Jurice i Antonija koji su svoj desert donijeli u kalupu te taj kalup skidali pred žirijem. Profiteroli su padali, krema se razlijevala, a desert je postao gotovo neocjenjiv.

- Ovo bi bio zanimljiv desert u čaši - zaključio je chef Goran, a žiri je od njihovog deserta kušao tek kremu.

Foto: NOVA TV

Dok su jedni u ovoj kulinarskoj avanturi gubili oblik i strukturu, drugi su pronašli ravnotežu. Antonija Rittuper i Damjan Tepić koji su radili kao par isporučili su vizualno stabilnu i tehnički korektnu tortu.

- Po svim razinama tehnike ste uspjeli. Okusno je isto jako dobra. Banana u komadu me iznenadila, super moment iznenađenja - komentirao je chef Mario, a njihova je torta proglašena najboljom.

- Znala sam ja koga trebam odabrati - zadovoljno je izjavila Antonija koja je kao uspješnija kandidatkinja birala Damjana za kuhanje u paru, dok je Damjan dodao: „Mi smo kao brat i sestra – ja slušam, ona naređuje.“

Foto: NOVA TV

Renata Burić i Ivan Capan riskirali su s tri sloja lisnatog, no ishod nije oduševio.

- Lisnato je lijepo pečeno, slatkoće nema previše, a tekstura kreme curi, ali je ukusna - komentirala je Lorena. Slične probleme imali su gotovo svi. Barbara Grubišić i Elias Abou Haydar, Selma Karić i Mark Ettinger te Endrina Muqaj i Krunoslav Jarić borili su se s previše tekućim kremama. Selma je iskreno priznala: „Nismo imali vremena dovoljno da ohladimo sve.“ Egon i Otto su razočarali, njihova torta izgledala je stabilno, ali iznutra nije imala zadovoljavajuću teksturu. U profiterolima se nije osjetilo punjenje, karamel je bio gorak, a lisnato nedovoljno pečeno.

U stres test upućeni su oni čije su torte bile najproblematičnije, a to su ovoga puta Jurica i Antonio te Egon i Otto.