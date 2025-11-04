Obavijesti

Show

Komentari 0
pali na desertima

Žiri MasterChefa razočaran kuhanjem u paru: 'Prvi put smo imali problem izabrati najgoreg'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Žiri MasterChefa razočaran kuhanjem u paru: 'Prvi put smo imali problem izabrati najgoreg'
6
Foto: NOVA TV

Najlošiji su desert pred žiri i gošću, slastičarku Lorenu Otavijević, donijeli parovi Jurica Jurašković i Antonio Detić te Egon Jurić i Otto Grundmann pa su svi skupa završili u stres testu

Izrada savršenog deserta pretvorila se u tehnički kaos za dio natjecatelja MasterChefa, a najlošiji su desert pred žiri i gošću, slastičarku Lorenu Otavijević, donijeli parovi Jurica Jurašković i Antonio Detić te Egon Jurić i Otto Grundmann.

- Prvi put smo imali problem izabrati najgoreg. Sve je bilo na nekakvoj litici pada - komentirao je chef Goran Kočiš. 

- Ovako se torta gostima ne poslužuje - kratko je komentirao chef Mario Mihelj tortu Jurice i Antonija koji su svoj desert donijeli u kalupu te taj kalup skidali pred žirijem. Profiteroli su padali, krema se razlijevala, a desert je postao gotovo neocjenjiv.

- Ovo bi bio zanimljiv desert u čaši - zaključio je chef Goran, a žiri je od njihovog deserta kušao tek kremu. 

Foto: NOVA TV

Dok su jedni u ovoj kulinarskoj avanturi gubili oblik i strukturu, drugi su pronašli ravnotežu. Antonija Rittuper i Damjan Tepić koji su radili kao par isporučili su vizualno stabilnu i tehnički korektnu tortu.

- Po svim razinama tehnike ste uspjeli. Okusno je isto jako dobra. Banana u komadu me iznenadila, super moment iznenađenja - komentirao je chef Mario, a njihova je torta proglašena najboljom.

- Znala sam ja koga trebam odabrati - zadovoljno je izjavila Antonija koja je kao uspješnija kandidatkinja birala Damjana za kuhanje u paru, dok je Damjan dodao: „Mi smo kao brat i sestra – ja slušam, ona naređuje.“ 

Foto: NOVA TV

Renata Burić i Ivan Capan riskirali su s tri sloja lisnatog, no ishod nije oduševio.

- Lisnato je lijepo pečeno, slatkoće nema previše, a tekstura kreme curi, ali je ukusna - komentirala je Lorena. Slične probleme imali su gotovo svi. Barbara Grubišić i Elias Abou Haydar, Selma Karić i Mark Ettinger te Endrina Muqaj i Krunoslav Jarić borili su se s previše tekućim kremama. Selma je iskreno priznala: „Nismo imali vremena dovoljno da ohladimo sve.“ Egon i Otto su razočarali, njihova torta izgledala je stabilno, ali iznutra nije imala zadovoljavajuću teksturu. U profiterolima se nije osjetilo punjenje, karamel je bio gorak, a lisnato nedovoljno pečeno. 

U stres test upućeni su oni čije su torte bile najproblematičnije, a to su ovoga puta Jurica i Antonio te Egon i Otto.  

KUTIJA IZNENAĐENJA Stres i nesporazumi: Kandidati u MasterChefu kuhat će u paru
Stres i nesporazumi: Kandidati u MasterChefu kuhat će u paru

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Golišave pod plahtama za dobro jutro! Pogledajte što ove ljepotice rade kad otvore oči
KAKO SE VI BUDITE?

FOTO Golišave pod plahtama za dobro jutro! Pogledajte što ove ljepotice rade kad otvore oči

Brojne slavne djevojke čim otvore oči, vole 'okinuti' selfie i pokazati pratiteljima kako izgledaju prirodne i bez šminke na licu. No, mnogi primijete i druge detalje koje se kriju u krevetu...
FOTO Drage dame, uživajte! Ovo su najseksi frajeri ikad
GALERIJA SAVRŠENSTVA

FOTO Drage dame, uživajte! Ovo su najseksi frajeri ikad

Časopis People skoro 40 godina objavljuje listu najatraktivnijih muškaraca na svijetu. Mnogi su muškarci nosili tu titulu, a neki od njih i više puta...
Cijeli svijet priča o njoj! Našoj misici predviđaju veliki uspjeh
MISS UNIVERSE

Cijeli svijet priča o njoj! Našoj misici predviđaju veliki uspjeh

Lijepa Laura Gnjatović nije osvojila samo srca domaćeg žirija, već i obožavatelja ovog prestižnog natjecanja u ljepoti diljem svijeta. Svi su zapanjeni njenom pojavom i nastupom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025