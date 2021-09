Među ukupno 60 kandidata koji su osvojili pregaču na audicijama je i medicinska sestra Karmen Jurčić (20) koja u slobodno vrijeme veoma voli kuhati, a kulinarskim trikovima naučila ju je majka.

- Poprilično sam samokritična. S pogreškama se nosim teško i za mene nikad nije dovoljno dobro - kaže o sebi. Za žiri je pripremila losos s njokima.

- Obožavam začinjenu hranu, obožavam sočnost - rekla je.

Međutim, pred žiri je donijela jelo koje nije bilo dovoljno slano jer ga je zaboravila kušati dok ga je spravljala.

- Drago mi je da si prepoznala da ti fali soli. To je jedina greška u ovom jelu, ali jedina greška može biti presudna. Sol daje puno jelu, daje mu dušu, zadnji touch, ljubav. Jednostavno ti moram dati prolaz jer sve si druge stvari odradila kako treba - rekao je Stjepan Vukadin.

- Tehnički si to jako dobro odradila. I losos si okupala u maslacu na strani kože. Sve je školski. Servirala si kožu gore - školski. Ali sol… - kritizirao ju je Melkior. No, jelo je bilo toliko ukusno da je pregaču ipak dobila.

Ambiciozni Hrvoje Ždralović (25) iz Novske za sljedeći životni cilj si je zadao da pobjedi u MasterChefu. Prvi korak do toga je prolaz u audicijskoj emisiji s jelom koje je napravio za žiri – palenta s mesom.

- Imaš jednu jako dobru karakteristiku, a to je da imaš ambiciju. Ne mogu pročitati je li to tip osobe koja gazi preko mrtvih ili osoba koja drži masku ispred nas. Spreman sam ti dati šansu da vidim tko si i što si - rekao mu je Damir.

- Drago mi je da imaš ambiciju, to znači da grizeš i da ideš naprijed. Tvoje jelo je ukusno, ali nema umaka i zbog toga je ne - rekao je Melkior.

- Znaš da te neka preambicioznost može koštati u životu. Što se tiče jela to nekako funkcionira, sočno je, jabuka lijepo hrskava. Palenta je bila dobro začinjena na tvoju sreću, jer je nisi probao. Od mene imaš da - kazao je Stjepan.

Mario Thomas (20) iz Zadra mladi je influencer koji je priznao da jelo za koje se odlučio prezentirati žiriju, radi tek drugi put. Kaže za sebe da voli eksperimentirati te se zato prijavio u MasterChef. Po zanimanju je veterinarski tehničar koji volontira u azilu za životinje. Za žiri je pripremio brancin u umaku od marelice, a njegovo nesnalaženje u kuhinji pred žirijem, na njih nije ostavilo dobar dojam.

- Ti si se izgubio. Trema te pojela, ovo ti je nepoznat teren i to se vidi. U tom cijelom kaosu ti si nam uspio servirati tanjur koji funkcionira. Tako da od mene imaš da - rekao je Stjepan.

- Tvoj rad kojeg sam pratio pomno, stvorilo je mišljenje koje nije odgovaralo rezultatu tvog tanjura. Mislim da nisi ni svjestan što si danas napravio na ovom tanjuru. Dajem ti da - rekao je Damir Tomljanović.

Mario je ''da'' dobio i od Melkiora Bašića.

- Osjećao sam se ponosno jer je to stručan žiri koji mi je dao snage da idem dalje - rekao je Mario nakon što je dobio pregaču te je sa žirijem za svoj profil napravio selfie.

- Ovu pregaču dižem za sve hejtere, za sve ljude koji si mu govorili – ti to ne možeš, nemaš previše iskustva… - rekao je ponosan na sebe.

Neven Serdarević (33) žiriju je servirao soju s gljivama u umaku od indijskih oraščića. Postao je vegan prije više od godinu dana:

- Zbog zdravlja i ljubavi prema životinjama i do sada mi meso nije falilo.

Od žirija je dobio prolaznu ocjenu.

- Mene jelo s kojim si došao nije fasciniralo. Ali okusi su dobro iskombinirani. Veliki je problem u servisu. Očekivao sam da će to biti vau, toliko si sebe unio u to, ali tanjur me nije impresionirao. Stoga od mene ne - rekao je Stjepan.

- Okusi funkcioniraju i od mene imaš da - kazao je Melkior.

- Mislim da si se mogao bolje pripremiti i vizualno i pričom. S moje strane da, ali želim od tebe da nas učiš tko si, što si i iskoristi ovu platformu da prezentiraš svoj tip kuhinje, prehrane, života, svima nama - rekao je Damir.

Žiri je naknadno komentirao:

- Okus ga je spasio, samo okus.

Ivana Telenta (43) za sebe kaže da voli kuhati te da dolazi iz gastro obitelji.

- Volimo puno i lijepo jesti. Smatramo da takvi ljudi, koji vole puno i lijepo jesti, moraju znati i kuhati - ističe Ivana.

Za žiri je spremila jelo koje je nazvala juneća simfonija. Radi se o junetini punjenoj sa suhim šljivama, marelicama i orasima. Kao prilog je poslužila crvene paprike s umakom aceto balzamico i smeđi šećer. Kuhanje je, dodaje, smiruje, ali dok je kuhala za žiri nije probavala hranu, a za greške je okrivila mesara.

- Ovo bih jelo pojeo više za nedjeljni ručak, neku feštu, ali bih isto volio da mi taj ručak bude manje suh. Stavio sam komad u usta i nikako da ga sažvačem. Poigrali ste se s umakom i prilozima sa strane. Žao mi je ali moram vam reći ne, jer niste razmišljali da bi se od previše suhih stvari rolada mogla presušiti - rekao je Damir.

- Ideja je super, moj odgovor je da - rekao je Melkior, a šansu joj je dao i Damir:

- Nemojte da požalim što sam vam dao pregaču.

Ante Matijević (31) iz Splita, pripremio je pileća prsa u umaku od meda i naranče s prilogom slasne kreme od celera.

- Kuhanje je za mene ljubav, strast i odmor. Dok kuham pjevam jer me to opušta, i time jela bolje ispadnu - rekao je.

- Više bih volio od čovjeka s mora vidjeti da si došao s ribljom varijantom. Ovo je jelo bilo dobro. Rekao si da bi umak još reducirao, ali ja ne bih, totalno si ga pogodio. Vidim da ti je stalo i da si dobar i prizemljen momak. Volio bih te danas sutra vidjeti u svojoj kuhinji. Od mene imaš da - rekao je Stjepan.

- Budi sigurniji u sebi, trebat će ti u budućnosti. Od mene imaš da - kaže Damir, a i Melkior se složio, tako da je Ante izašao s pregačom i tri da.

- Nije ni svjestan koliko je dobar - komentirao je žiri.

Klavdija Zubović (38) dala je sve od sebe da pred žiri donese što ukusniju ražu na tavi s koricom od krumpira i sira.

- Tu i tamo naiđe netko od kandidata tko ostavi drugačiji dojam. Prva si danas koja je probudila emociju s nečim jednostavnim, a toliko dobrim. Za tako nešto treba imati lijepu dušu - rekao joj je Damir. Dodao je da će preskočiti glasanje žirija jer odluka nikad nije bila lakša.

- Hvala ti na ovom iskustvu - poručio joj je.

Dominik Kaurić (23) iz Pokupskog za svoju je kulinarsku prezentaciju složio pastrvu s umakom u rajčici. Za sebe kaže da je perfekcionist i da voli da je u dekoracijama sve savršeno posloženo. Jelo je posvetio baki koja mu je inspiracija u kuhinji.

- Fali mi još svježine. Ima dosta masnoće u tanjuru i zato ti fali još svježine. Ali to je samo mala stvar. Pastrva je super, lijepo hrskava. Od mene imaš da - rekao je Melkior.

- Od mene da - rekao mu je Stjepan.

- Samo nastavi ovako i mislim da možeš dobro proći u MasterChefu. Od mene isto imaš da - kazao je Damir. Nakon što je dobio svoju pregaču Dominik je zaključio:

- Ovo je divan osjećaj.