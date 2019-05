Život dive: Prometna nesreća srušila joj je snove o plesanju

Odlaskom Doris Day Hollywood je ostao bez jedne od svojih najdugovječnijih zvijezda. Glumica i pjevačica preminula je u 98. godini života, a za sobom je ostavila nevjerojatno umjetničko i filmsko nasljeđe. Ikona američkog filma najpoznatija je po filmovima iz 50-ih i 60-ih godina. Glumila je u više od 40 filmova, objavila je 650 pjesama, a filmovi 'Romance on the High Seas' i 'Čovjek koji je previše znao' i dan danas obavezna su lektira za sve ljubitelje sedme umjetnosti.

Doris Day rodila se u obitelji učitelja glazbe i kućanice u Cinncinatiju. Sve je započelo plesom, punim imenom Doris Mary Ann Kappelhoff je još kao djevojčica gajila veliku ljubav prema umjetnosti, a na lokalnom plesnom natjecanju tada je osvojila nagradu od 500 dolara. Sa Jerryjem Dohertyjem otišla je u Hollywood kako bi plesačku karijeru podigla na višu razinu, no tada je, u prometnoj nesreći ozlijedila nogu, što je označilo kraj njene plesačke karijere.

Foto: Promo/Imdb

To se ipak pokazalo sudbonosno, pa je Doris uzela satove pjevanja kako bi se okušala u glazbi. Nedugo nakon toga, već sa 17, Doris se našla na turneji s Les Brown Bandom. Ubrzo je upoznala trombonista Al Jordena za kojeg se udala 1941. godine. Dvije godine nakon, rastala se od nasilnog supruga te nastavila ljubavni život s mužem Georgeom Widlerom. Ni nakon toga glumica nije uspjela pronaći srodnu dušu, brak je propao nakon manje od godine dana.

Vjerojatno najvažniji događaj u njenoj karijeri dogodio se kada ju je agent odveo u Warner Bros studio na probno snimanje filma, nakon čega je potpisala svoj prvi ugovor. Tijekom 30-ih i 40-ih godina prošlog stoljeća glumila je pretežito u niskobudžetnim westernima. Njena prva zapaženija uloga je iz filma 'Romance on the High Seas' iz 1948, a već iduće godine glumila je u filmovima 'My Dream is Yours' i 'It's a Great Feeling'. Javnom je bila oduševljena njenom ljepotom, prekrasnim glasom i zanimljivom naravi, kvaliteta filmskih izvedbi je rasla, a mlada Doris postajala je sve popularnija.

Foto: Promo/Imdb

1951. udala se za Martina Melchera, glazbenog producenta s kojim je odgajala sina Terryja koji je mnogo godina nakon toga postao slavni glazbeni producent.

Uslijedile su najplodnije godine za Doris Day, 1953. glumila je u klasiku 'Calamity Jane', a u godinama nakon toga glumila je u filmovima: 'Lucky Me', 'Love Me or Leave Me', a 1956. glumila je u svom najpoznatijem filmu 'Čovjek koji je previše znao' koji je snimljen pod redateljskom palicom veliko Alfreda Hitchcocka. Film je dobio nagradu oscar za pjesmu Que Será, Será koju je izvodila upravo Doris. Pjesma je također velik uspjeh postigla i na glazbenim top-ljestvicama, držala je drugo mjesto na američkim i prvo na britanskim glazbenim ljestvicama.

Foto: Cinema Legacy Collection/The Hollywood Archive/PIXSELL

U najuspješnijim godinama glumačke karijere nije mogla izbjeći usporedbu s glumicom - Marilyn Monroe, dok je javnost Doris više doživljavala kao povučenu i pristojnu, Marilyn je bila ona koja je bila rođena za istinski život zvijezde. Glumica se i sama u jednom intervjuu osvrnula na percepciju njenog lika u medijima.

- Ne znam zašto, ali imam tu nesreću da me javnost doživljava kao dobricu, 'američku djevicu' i slično, stoga mislim da ću poprilično šokirati mnoge, no ja to moram reći - ja čvrsto vjerujem da se dvije osobe ne bi trebale vjenčati ukoliko prije toga nisu živjeli zajedno - izjavila je.

Foto: Cinema Legacy Collection/The Hollywood Archive/PIXSELL

Već 60-ih godina sve je manje glumila u filmovima, a iz iste godine dolazi i film 'Please Don't Eat the Daisies'. Nedugo nakon, njen muž počinje vući konce njene glumačke karijere. Prisiljavao ju je da glumi u filmovima koji joj se nisu sviđali, a to je rezultiralo izostankom zapaženih uloga u kojima se Doris pojavljivala. Do Not Disturb (1965), The Glass Bottom Boat (1966), Where Were You When the Lights Went Out? (1968) i With Six You Get Eggroll (1968) neki su od filmova iz tog razdoblja. Nakon smrti supruga i glumačkim zasićenjem Doria više nije glumila niti u jednom filmu. Nakon toga je radila na sitcomu The Doris Day Show koji je iako prilično pitak i jednostavan kod publike postigao velik uspjeh.

Nakon smrti Martina Mlechera Doris je saznala da duguje milijune dolara jer je muž nekontrolirano trošio njihovu ušteđevinu i zaduživao se. Sud joj je na kraju vratio 22 milijuna dolara koje je njen muž nezakonito uložio. Doris se nakon toga udala za 13 godina mlađeg Barryja Comdena, a razveli su se već četiri godine kasnije. Uslijed faze u kojoj se glumica okrenula na pomaganje drugima, Comden je izjavio kako je zatražio razvod jer se Doris više brinula za životinje nego za njega. Između ostalog, osnovala je i udrugu za pomoć nezbrinutim životinjama. Njenu veličinu potvrđuje i činjenica kako na hollywoodskoj šetnici slavnih ima čak svije zvijezde - jednu posvećenu njenoj glazbenoj, a drugu glumačkoj karijeri.