Bježala sam iz Sarajeva, nisam znala jesu li mi roditelji živi...

U malo više od godinu dana, nakon povratka s rodiljskog dopusta, Daria Lorenci Flatz (42) snimila je dva filma, radila na nekoliko predstava, poput “Eva Braun”, “5žena.com”, “Brodolomke”..., a u “Četiri sobe” školarce podučava glumu...

Prvakinja Drame zagrebačkog Hrvatskog narodnoga kazališta kaže da nema problema s vremenom, uz sve obaveze nekoliko sati aktivno se druži s trojicom sinova, osmogodišnjim blizancima Makom i Franom te dvogodišnjim Tinom i suprugom Emilom.

Spravlja slastice

- Kad se dobro organizira, sve se stigne. Djeca iz škole i vrtića izlaze rano, tako da smo kod kuće na ručku. Tu nam samo pomaže jedna gospođa, koja nam kuha, jer oni svi različito jedu, ne znam kako bih to stigla. Ali sve ostalo stignemo, suprug i ja se uskladimo i sve štima. I moj je posao, kad su probe, ipak samo nekoliko sati na dan, nije to cjelodnevni posao. Čak stignem i psa prošetati - otkrila nam je Daria i nastavila:

- Ja im radim palačinke i slatko, no kad sam bila na rodiljskom, uspjela sam im i kuhati.

Dodala je kako je naviknuta na takve stvari u svojem poslu, kaže da posla ima previše ili ga ima premalo. Glumica ga trenutačno ima puno. Nedavno je bila premijera nove predstave u kojoj igra, “Brodolomke”, a radi i na novoj, u matičnoj kući, “Svi njeni rođendani”.

- Jako sam sretna i zadovoljna zbog ‘Brodolomki’ jer smo mi autorice teksta. Motivi jesu od Ana Maras Harmander, no sve smo dale neki svoj pečat i u tome sam baš guštala. Dotaknuli smo se osobnih tema, ali i globalnih, kao što je alkohol - rekla je.

Nedavno je otkrila kako su je stariji sinovi, blizanci, uoči nove uloge pitali hoće li biti scena u kojima se mora ljubiti s drugim muškarcem.

Obitelj nije kočnica

- Oni su pred pubertetom, pa ih to jako zanima. Njima je krajnje neobično kad se mama ljubi s nekim tko im nije tata. I oni su sad polaznici dramske u ‘Četiri sobe’, pa polagano ipak shvaćaju da je to ipak sve samo gluma. Evo, sad sam imala ljubavnu scenu, ali doma sam sve unaprijed upozorila - rekla je Lorenci Flatz.

S golotinjom u predstavi i filmu nema problema. Kaže da je ne bi sputalo to što ima obitelj.

- Naravno da bi za to morao biti opravdan razlog, da to nije samo zato da bude nego je neophodno za težinu scene. Ne bih dopustila niti da mojom golotinjom reklamiraju djelo. Da mislim da je to kurvarl..., ne bih se bavila ovim poslom. Golotinja nije problematična kad za nju ima razloga. Pa to nam je dio posla - zaključila je glumica.

Priznala je da je nakon rođenja djece ipak malo promijenila stavove.

- Ipak počnete malo više razmišljati o nekim stvarima, no ne bi me djeca zaustavila u nekim scenama. Nisu ni sve scene seksa iste, ali ako su dobro estetizirane, ako nisu bezvezne, odnosno samo da se nekoga izlaže, onda bih pristala.

Glumila je po doma

Još je prerano reći hoće li i sinovi završiti u glumi, ali stariji su krenuli tim stopama. Daria se prisjetila kako je ona počela “po doma” glumiti već s četiri godine.

- Tad sam već počela govoriti da ću postati glumica, ali tad je pola mojih vršnjakinja pričalo isto. Na kraju je ispalo da sam bila u pravu. Gluma je obilježila moj život i uživam u oslu koji radim - dodala je.

Daria je rođena u Sarajevu. Djetinjstvo je bilo sretno i bezbrižno. Dok nije počeo rat. Tad je, 1992. godine, s bakom, djedom i bratićem došla u Zagreb.

- Nije nam bilo lako jer ponekad danima nismo znali što nam je s roditeljima, jesu li uopće živi. Nema obitelji koja u Sarajevu nije imala neku žrtvu, to ne postoji. Sve nas je taj rat jako oštetio - priča Daria.

U Zagrebu se kao klinka bavila plesom. Zapravo nikad nije glumila dok nije upisala Akademiju.

- Znala sam da će moj posao biti vezan uz izvedbenu umjetnost. Vrlo malo sam se bavila lutkarstvom, a bila sam i sramežljiva, i to je kumovalo svemu. Kad sam napokon upisala Akademiju, sve je bilo lakše - rekla je.

Dok nije uspjela radila je razne poslove po Zagrebu. Konobarila je u kafiću u Dubravi, a kasnije je počela čistiti.

- Konobarila sam samo 2-3 mjeseca, ne dulje. Onda sam čistila kafiće i neke firme, to je bilo teško jer je bilo od pet ujutro, prije otvaranja. No žalili su se, pa sam ubrzo odustala i od toga. Onda me, nasreću, spasila Akademija - otkrila nam je Darija.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Vrlo brzo je dobila angažman u Teatru Exit, a onda je samo krenulo, uloge su se samo izmjenjivale. Danas joj je teško jednu izdvojiti...

- Stvarno ih ima dosta za koje sam vezana, teško mi se odlučiti - rekla je Darija.

A jedna od dražih uloga joj je u predstavi “Gospođica Julija” zagrebačkog kazališta Gavella. Tad joj je ulogu dao bivši suprug, redatelj Jernej Lorenci.

- Jako volim s njim raditi, nadam se da ću opet imati prilike. Nema nikakvih problema što je bivši suprug, u dobrim sam odnosima sa svim bivšima. Imala sam samo tri veze, a u braku smo deset godina i obožavam ga. To mi je i najdulja veza, a nadam se i posljednja u životu, koji neće biti kratak. Obožavam ga - rekla nam je glumica.

