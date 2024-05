Vjenčali se Ana i Dominik Kračun iz showa 'Života na vagi'

Vjenčali se bivši kandidati 'Života na vagi', Ana Žderić Kračun (25) i Dominik Kračun (25). Zajedno imaju kćerkicu Niku. Sretne vijesti podijelila je Ana na svojim društvenim mrežama.

- Udala se i to nije šala - napisala je Ana uz fotografiju na kojoj pozira u vjenčanici dok u ruci drži piće.

Foto: Instagram

Inače, Ana i Dominik svoju vezu su podijelili u javnosti prije tri godine, a zaručili su se u studenom 2022. godine. Iako su se vjenčali kod matičara u ožujku 2023. godine, sada su napravili pravu feštu.

Foto: Instagram

Ana i Dominik prvo su dijete dobili krajem svibnja 2023. godine, a beba se rodila ranije. Kako nam je tada Ana rekla, Nika je došla u 35. tjednu, ali je zdrava i napredna iako se rodila ranije.

Za RTL je ispričala i kako tijekom trudnoće nije bilo naznaka da će ranije roditi.

- Trudovi su krenuli u petak, morala sam hitno za Osijek. Patnja je krenula oko ponoći pa sve do deset ujutro. Bila sam na dripu, no na kraju su se liječnici odlučili za carski rez. Više nisam mogla izdržati, bilo je to katastrofa. Beba je malena, mislili su da će sve to ići i prirodnim putem budući da sam rodila u 35. tjednu, ali nismo uspjeli. Hvala Bogu, sve je uredu - rekla je. Dominik nije mogao prisustvovati porodu jer je bio u Zagrebu, a sve se dogodilo neočekivano.

Foto: Instagram