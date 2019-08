Život top modela: Centimetar previše i 'letite' s modne piste

Tihana Harapin Zalepugin (67) pomogla je mnogim modelima da stvore velike karijere. Rijetko ih zapazi na ulici i priđe im. Draže joj je otkrivati talente na način da se djevojke same prijave. Tako joj daju do znanja da zaista žele i imaju barem malo ambicije baviti se modelingom. No svjetske piste traže jako mnogo, posebno danas kada su sve granice otvorene, a konkurencija zaista velika.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

– U fizičkom smislu tu su prvenstveno centimetri; bokovi nipošto ne smiju prelaziti graničnih 90 cm. Pariz je još rigorozniji. Podrazumijeva se njegovano lice, odnosno tijelo, bez prištića, uredna i što prirodnija kosa, skladne proporcije. Poželjno je biti drugačija, imati ono nešto što nema nitko. Biti novo, svježe lice na tržištu. Klasična ljepota je čak manje zanimljiva, od malih otklona u poimanju lijepog izgleda – priča Tihana.

Naprosto se, zaključuje, uvijek traže lice koja su impresivna na svoj način i koja ne sliče već viđenom. Uz sve fizičko, najbitnije je oboružati se strpljenjem, ambicijom, željom za uspjehom i imati mnogo sreće. Prvi koraci koje ona čini u stvaranju nove zvijezde modnih pista ili naslovnica modnih časopisa svakako su razgovori s roditeljima.

– Objasnim što se može očekivati kod nas i kako se postaviti prema drugim tržištima, ako djevojka uopće ima potencijal i želju okušati se vani. Potom djevojku naučim držanju, hodu, donekle i tajnama poziranja. Vrlo je bitno prvo test snimanje, uglavnom bez šminke i boja, koje mi otkriva pogreške. Zajedno pogledamo slike i ukazujem na detalje koje će ju učiniti sigurnijom i opuštenijom – kaže.

Čak i kad se djevojka probije i uspije izaći na svjetsku scenu, njezin status time nije potvrđen. Pravi top modeli, pojašnjava, možda ne moraju na castinge i stajati u redu s pedesetak i više djevojaka. Njihove agencije na ponude odgovaraju polaroid slikama. Jer, promjene su, kaže, moguće i klijent mora biti siguran da angažira osobu koju zna sa web stranica ili iz prethodnih kontakata.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

– I kod nas se pročuje da je neki model sjajan, pa je situacija slična. Niti jedan posao nije zagarantiran imenom već izgledom – rekla nam je Tihana.

Kad djevojke dođu u primjerice Milano, u početku žive u models apartmanima, koje im osigurava agencija. Opremljeni su osnovnim elementima za život i nisu pretjerano raskošni. Djevojke ih dijele s nekoliko kolegica, često iz drugih zemalja i rađaju se nova prijateljstva. Ili suprotno. S vremenom se snađu i iznajme manje stanove, što se isplati ako na određenom tržištu namjeravaju ostati nekoliko mjeseci. Život im ne sliči na bajku. Rano ustaju jer imaju puno castinga. Posebno je naporno u vrijeme revija jer se obveze poklapaju, pa se trebaju dobro organizirati da sve stignu.

– Sjećam se jedne moje drage i svojeglave Splićanke. Ona je, nakon što je dobila iz agencije liste castinga, sama napravila raspored gdje će proći, a gdje nema šanse. Naravno, vrlo pogrešan pristup. Nikad ne možeš biti sasvim sigurna u prolaz ili neuspjeh. Treba ići. Uglavnom je prošetala Milanom i Parizom bez većih angažmana, a mogla je više – priča.

Nekoliko naslovnica, nekoliko revija po milanskim ili pariškim modnim pistama i zna se dogoditi da djevojke dignu nos pa pomisle da mogu same, bez agenta. Tihana ih naziva 'pametnicama' koje su uvjerene kako će same za sebe napraviti više. Onda mijenjaju agencije, misleći da je za njihov neuspjeh kriv netko drugi, a ne one same.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

– Ne idemo mi, agenti, na castinge, nego one. Naša je zadaća da ih pripremimo, pošaljemo, predlažemo. Klijent bira i svaki pogrešan korak ili izgled ostavlja posljedice – kaže. Vrijeme Instagram angažmana i kod nas je vrlo aktualno. Nažalost modeli željni kakvog-takvog poslića pristaju ponekad na minimalne honorare. Samo da se nešto događa.

– Vani su agencije još uvijek bitan faktor bookinga i vrlo je važno naučiti se biti odan i pouzdan model. Nedavno mi je leđa okrenula djevojka koju sam doslovno učila i privatno odijevati se, držati šalicu i ispijati kavu. Krila su joj jako porasla. Izgleda bolje nego ikad, ali život će joj pokazati da i rastanci mogu biti pristojni, profesionalni. Vrlo je važno u svakom momentu zadržati sve s početka suradnje, iskrenost i otvoreno srce – kaže. Koješta im pomuti 'zdrav razum' i povuče ih u visine u kojima se ne znaju ponašati. Stisak ruke s Armanijem, partijanje s Naomi i ekipom nerijetko promijeni osobu.

– Bahatost je velika opasnost, i to ne samo u modelingu. Društvo slavnih može poremetiti unutarnji mir koji su imale i povući ih u razmišljanja da mogu sve. Da su nedostižne u svojoj visini i uspjehu. Na svu sreću još nisam osjetila tu stranu medalje i uglavnom su “prizemljene” – govori Tihana. Uz svjetske top modele nerijetko se vežu priče o drogi i ljubavnim krahovima, skandalima. Mnogo je onih koje pokleknu, a među najpoznatijima su Kate Moss (45), Naomi Campbell (49), Nina Morić (43)... No, droga je, smatra Harapin-Zalepugin, općenito problem i nikako ju ne želi vezati isključivo uz modeling.

Foto: Emmevi Photo/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

– Svakodnevno čitamo kako se drogirane anonimne osobe ponašaju na cestama, u brakovima i slično. Manekenka je odmah u medijima i stvara se generalna slika kompletnog modelinga, kao zanimanja prepunog poroka. Pogrešno. Jer bilo koji porok vuče za sobom loš izgled, neodlazak na snimanja, nepouzdanost… Takva karijera brzo je zaboravljena – objašnjava.

Velike zamke modelinga kriju se u pogrešnoj procjeni vlastitog izgleda i mogućnosti. Već na početku suradnje ponekad ima probleme s roditeljima koji, primjerice, ne vide da im je dijete prepuno prištića.

– Tijelo govori da nešto nije u redu s organizmom. Ne odlaze kod doktora, već mene krive da ne vidim kako je to samo privremeni problemčić. Negiranje vlastitog izgleda je zamka iz koje se teško izvuku i najveći potencijali. Modeling je posao, a ne slikanje za skupljanje lajkova. Ima svoju listu savjeta za djevojke koje tek ulaze u taj svijet, li jedan od najvažnijih je da pokušaju ne poistovjećivati ljubav i ljubomoru. Dečki, govori, znaju biti ključni problem u razvoju ili nerazvoju karijere.

Foto: Jennifer Graylock/Press Association/PIXSELL

– Zaljubljena osoba sve promatra svojom lijepom glavom i ne shvaća da njegova zabrana odlaska na reviju ili snimanje nije odraz brige i ljubavi, već velika sebičnost i ljubomora. Da ne spominjem odlazak izvan granica Hrvatske. Koliko mogu i smijem, umiješam se u takve odnose, ali svjesna sam da model mora sam donijeti odluku hoće li ići svojim putem ili ostati u 'zoni sigurnosti' – kaže naša najpoznatija modna agentica. Naglašava da samo zdrava osoba može opstati i biti uspješan model. Bilo koje skretanje s puta normalne prehrane ostavlja, kaže, trag na izgledu i energiji, pa i poslovi blijede.

S problemom bulimije nikad se nije srela u vlastitoj agenciji, ali da se pojavi, svakako bi ga prepustila stručnjacima. Pamti i trenutke kad su djevojke napustile njezinu agenciju ali koji mjesec kasnije poželjeli se vratiti. Želju za povratkom Tihana poštuje.

– Tko je svojevoljno nestao iz mog života vjerojatno i nema previše hrabrosti za povratak. Druga priča su pogrešne ljubavi. Kada me djevojka nakon nekoliko mjeseci upita može li se vratiti, imam samo jedan odgovor, odnosno pitanje „Jesi li se rastala od dečka?“. Naravno da je on bio krivi odabir i idemo zajedno dalje – priča.

Foto: Jurica Galoić

Pamti i velike potencijale koji su ostali nerealizirani. Zbog straha, manjka samopouzdanja, izostanka podrške najbližih, ovisnosti o povratku kući… Često upravo djevojke koje mogu mnogo, naprave malo.

– Una Barković zaista je mogla sve. Bila je sjajna na pisti i pred kamerom. Kod nas je osvojila sve bitne modne fotografe, stiliste, dizajnere - ali nije smogla hrabrost da krene van naših granica. Nadam se da je sreću pronašla u nekoj drugoj aktivnosti. Nije moje da sudim što je za nju bolje - ali sigurna sam da bi bila top model – uvjerena je Tihana.

Iako je uvriježeno mišljenje da su modeli redom izoperirani, Tihana to demantira. Modna industrija im ne uvjetuje ni veće ni manje estetske zahvate. Velike tvrtke ne traže 'savršeni nos', 'punije usne' i slično. Estetski zahvati su, ističe, velika rijetkost u pravom modnom svijetu i daleko su popularniji kod glumica, pjevačica ili modnih celebrityja, koji zapravo nisu modelima.

– Možda su neke zbog potrebe snimanja rublja ili kupaćih kostima vrlo decentno povećale grudi, ali ne do razmjera u kojima bi odskakale od ostalih dijelova tijela. U manekenstvu se cijeni se prirodnost, a neznatni otkloni od pravilnosti čak doprinose šarmu i posebnosti. Uostalom, poznato je da natjecateljice za izbore ljepote vrlo rijetko uspijevaju kao modeli i često se opredijele za glumačke karijere – priča Tihana.

Iako je velikih zvijezda bilo i ranije, pojam top modela donijele su 90-ih Cindy Crawford (53), Naomi Campbell, Linda Evangelista (54), Heidi Klum (46), Kate Moss i ekipa. Status kojeg su ljepotice uživale u svijetu, kod nas su imale Ljupka Gojić (37), Tatjana Dragović (41), Korina Longin (36)… I ne samo kod nas, dakako. Te su naše djevojke ostvarile zavidnu svjetsku karijeru. Put su im davnih godina utrle naše 70-ih najpoznatije manekenke među kojima je bila i Tihana Harapin Zalepugin.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Suvereno je s kolegicama Jasnom Mihaljinec, Nadom Abrus, Brankom Habek i Loredanom Bahorić vladala pistama. Tajnama zanata naučile su ih naše prve manekenke Irena Uhl i Nuša Marović. No koliko god poznate bile, ni jedna si, pa ni Ljupka, Tatjana ili Korina, nije mogla dopustiti da izgovori čuvenu rečenicu Linde Evangeliste 'Ispod 10.000 dolara ne ustajem iz kreveta'.

– Kod nas djevojke mogu pomoći roditeljskom budžetu i imati malo obilniji džeparac. Sa zaradama na vanjskom tržištu mogućnosti su daleko veće. Honorari su različiti od modela do modela, vrste posla. Najmanje se plaćaju modni editorijali, odnosno snimanja za magazine. Ostalo je nedefinirano – kaže Tihana.

Vrijeme top modela 90-ih i njoj je ostalo u sjećanju. Zbog nekoliko modela koje pamte i oni koje inače ne prate taj svijet intenzivno i često, modni svijet se promijenio. Danas je tržište postalo zasićeno njihovom pojavom i naprosto se okrenulo demokratičnijem pristupu modelinga.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

– Angažmane masovno počinju dobivati djevojke s primjerice razmaknutim zubićima, malo klempavim ušima, nepravilnim nosom i slično. No, dobra energija i modne kameleonke ne mogu dosaditi nikada i čak su traženije od 'dosadne' ljepote – govori Tihana.

Dodaje da je modeling posao koji velikoj većini djevojaka ne može biti životno opredjeljenje, već životni trenutak. Bitno je, smatra, znati iskoristiti trenutak tržišne mogućnosti, a paralelno se pripremati za neko drugo zanimanje.

– Moj stav je da tek nakon završene srednje škole treba krenuti izvan granica Hrvatske i naprosto zgrabiti prilike koje se otvaraju. Ne ići lijevo, ako te traže desno. Otvorena vrata daleko su mudriji odabir od insistiranja na tržištu koje te neće – završava.