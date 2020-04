Život u strahu: Kazališta gube milijune, a rezat će se i plaće?

Pandemija i zabrana javnih okupljanja, samim time i “zabrana” rada kazališta, unijela je neizvjesnost u glumački svijet. A zagrebačke kazalištarce još je pogodio i potres, koji je oštetio mnoge dvorane te samo produbio njihovu neizvjesnu budućnost.

Nikakvu nadu izjavom nije ponudio ni ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ujedno šef Nacionalnog stožera civilne zaštite. Pričao je o “otvaranju” crkava, a na pitanje zašto se onda ne otvaraju kina i kazališta odgovorio je apsurdno.

- Nema razloga sumnjati jer se pokazala disciplina kad su u pitanju vjernici, svećenici svih konfesija. Nema sumnje da će se svi, kad to krene, držati pravila - rekao je Božinović ne rekavši zašto ima sumnje da isto tako ne bi bilo s kazalištarcima i njihovom publikom. O disciplini pojedinih vjernika dovoljno govore mise sa splitskih Sirobuja, gdje je svećenik Josip Delaš vrijeđao i prijetio “njegovim” policajcima, gdje su novinarki prikliještili rukom vrata i uništili joj mobitel. Uz uvrede novinarskim ekipama. U vrijeme kad je okupljanje bilo ZABRANJENO.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

I dok oni rade što ih je volja, kazališta se utapaju u neizvjesnosti i strahu za budućnost. Zna se da je samo za programsku djelatnost, bez izdataka za plaće, iz Grada bilo predviđeno 1,220.000 kuna za Gavellu, 2,500.000 kuna za Komediju, 1,020.000 kuna za Kerempuh, 1,100.000 za ZKM, po 700.000 kuna za kazalište Trešnja i ZKL, a za Žar pticu bilo je predviđeno 720.000 kuna. No na te iznose mogu zaboraviti. Minusi se već sad broje u stotinama tisuća kuna, kod nekih su dosegnuli milijunske iznose. To je ono što znaju, a veći je problem ono što ne znaju, a to je - što će biti dalje.

- Čekamo, nema nikakvih naznaka. Bilo je pričanja o smanjenju plaća, ali nismo dobili ništa konkretno - kazao nam je Dražen Ferenčina, ravnatelj Gavelle. Kazalište u Frankopanskoj ulici oštećeno je u potresu. Nasreću, ne previše.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Do nas je i Hotelijersko-turistička škola i na njoj su velike štete, pogotovo na krovu, što onda prijeti i nama. U dvorani i nema velike štete - kaže Ferenčina.

Zaposlenih je ondje 125, imaju scenografe, kostimografe i svi oni strepe za budućnost. Tu su i deseci vanjskih suradnika, koje angažiraju ovisno o predstavi. Imali su prije zatvaranja premijeru predstave “Hotel Zagorje”...

- Bilo je rasprodano dva mjeseca, dogovorena su gostovanja. Trebali smo imati ‘Glembajeve’, premijeru ‘Posjet stare dame’, ali sve je stalo - rekao je Ferenčina i dodao:

- Vjerujem da smo tu izgubili barem milijun kuna.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Čekaju naputke kako dalje.

- Mi bismo u gledalištu lako održali distancu, ali, evo vam primjer, baš ta predstava ‘Posjet stare dame’ ima samo u ansamblu 17 glumaca. Kad se tom pridodaju tehnika i svi ljudi koji su potrebni za predstavu, to je više od 50 ljudi - priča Ferenčina.

Nije puno bolje niti iza ugla. Kad se iz Gavelle krene Ilicom prema Trgu bana Josipa Jelačića, prolazi se kraj kazališta Kerempuh. Imaju 71 stalno zaposlenog djelatnika, a s vanjskim suradnicima ima ih više od stotinu.

- Preko televizije sakupljamo informacije, a njih za nas konkretno još nema. Glumci su zabrinuti, zanima ih kako dalje - kaže nam ravnatelj Roman Šušković Stipanović. Štete od potresa nisu velike, a sreća ja da imaju osiguranje od potresa. Pod njihovim je svodom i posljednja premijera jedne predstave. Te “Gruntovčane” odigrali su 8. ožujka. No sve je stalo, i oni su se “prebacili” na YouTube kanal, ondje njihove predstave imaju više od 100.000 pregleda. Ali ne živi se od toga...

- Nažalost, ne. Mi smo trebali imati i Dane satire, kojih neće biti. U minusu smo barem 1,100.000 kn. Glumci su zabrinuti, imaju pitanja, ali još odgovora nema jer ovisimo o Gradu - kaže Šušković Stipanović.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Štetu je pretrpjelo kazalište Komedija. Ogroman je to ansambl, imaju svoj orkestar, zbor i balet.

- Imamo 194 zaposlena, a minus će biti i više od milijun kuna, nemamo još konkretnu cifru - kaže nam v.d. ravnatelja Damir Lončar.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Poslali smo upit Gradu Zagrebu, no do zaključenja ovog izdanja nismo dobili odgovor. Sve ovisi o rebalansu proračuna. Ono planirano na kraju prošle i početku godine morat će se revidirati. Spominjalo se smanjivanje plaća, ali zasad nema konkretnih informacija, kao ni o sudbinama zagrebačkih kazališnih kuća. Veliki su problemi u “velikim” kazališnim kućama, ne samo u Zagrebu. No ima ih i u onim “malim”, ali za najbolje od nas, za djecu. Gradsko kazalište lutaka Split procjenjuje da je samo do kraja lipnja u minusu većem od 240.000 kuna. Tamo je 28 zaposlenih.

- Pribojavamo se toga da nećemo vrata naših zgrada još dugo otvoriti. Dio programa možemo raditi na otvorenome, monodrame ili one s dva do tri glumca na sceni. To je možda jedan od načina da preživimo - nada se ravnateljica Marija Tudor.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Za razliku od zagrebačkih kolega, zna što je čeka, iako ni to ništa službeno. Smanjivanje plaća je izgledno.

- Zasad su to samo preporuke, a one su smanjenje proračuna za 20 posto, plaća za 10 posto i rashoda za 20 posto. Puno je nepoznanica - rekla je Tudor i nastavila:

- Nama programska sredstva omogućuje Gradsko vijeće, a traže se četiri premijere. No ako dođe do promjene plana, a mora doći jer sad ne možemo raditi, ne znam kako to ispoštovati. Morat će se i to promijeniti.