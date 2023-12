Zlatko Mateša i supruga Blanka u prvom izlasku nakon svadbe

Bivši hrvatski premijer Zlatko Mateša (74) i njegova nova supruga Blanka (44) zajedno su stigli na dodjelu nagrada najboljim sportašima Hrvatskog olimpijskog odbora.

Blanka je blistala u elegantnoj crnoj haljini, a Mateša se odlučio za klasično tamno odijelo. Bračnom paru je ovo prvi javni izlazak nakon što su se vjenčali početkom prosinca.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Par je sjedio s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović i premijerom Andrejem Plenkovićem.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Prisjetimo se, par je ozakonio svoju ljubav u crkvi na Plešivici. Bila je to manja ceremonija s 30-ak uzvanika.

- No, nije to došlo preko noći. Mi vam se dugo poznajemo i to poznanstvo i poštovanje je s vremenom preraslo iz prijateljstva u ljubav - otkrila je Blanka.