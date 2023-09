Hrvatski plejboj iz Cessne: Srce je izdržalo razna iskušenja, no ljubav je njemu eliksir vitalnosti

Foto: Instagram

Zlatko Mateša zadnje je desetljeće proveo vodeći ljubav, a ne rat. Promijenio je nekoliko partnerica, no dvije su stvari bile uvijek iste. One su bile znatno mlađe, a on uvijek zaljubljen

Hrvatska danas bruji o Zlatku Mateši (74). Ne zbog toga što je najdugovječniji predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora koji vodi 21 godinu niti političke karijere tijekom koje je vodio i Vladu, bio ministar i saborski zastupnik. Još manje zbog njegovih vaterpolskih pothvata o kojima je teško u arhivama iskopati bilo kakav članak, redak, crticu...