SPREMIO IM 'MESNU BOMBU'

Zlatko osvojio maksimalni broj bodova u 'Večeri za 5': 'Večeras je atmosfera dosegla vrhunac'

Nakon večere domaćin je nasmijanim gostima podijelio poklone koji su ih oduševili, a onda su im se pridružili tamburaši 'Brko i sinovi'

Zlatko Nikolić ugostio je Željku, Sandru, Nenada i Gorana treći dan ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru osvojio je maksimalnih četrdeset bodova i priredio gostima odličnu zabavu.

Nakon posjete lokalnoj mesnici kako bi nabavi odgovarajuće komade mesa, domaćin se bacio na pripremu glavnog jela - kotlovine koju neće pripremati u klasičnom tanjuru za kotlovinu na vatri već u pećnici! Svoje glavno jelo nazvao je 'Mesna bomba', a tu su uz meso i neizostavnu mrkvu i krumpir bili i poriluk, gljive i paprike: „Vjerujem da će se Zlatko fenomenalno snaći i mislim da će to sve biti super“, komentirala je Sandra.

Nakon glavnog jela domaćin se bacio na pripremu deserta nazvanog 'Specijalitet kuće'. Riječ je bila o desertu s narančom, čokoladnim biskvitom i pudingom od vanilije serviranom u čašama.

Zatim je preostalo pripremiti predjelo nazvano 'Kamen, krš i maslina' – košarice od lisnatog tijesta punjene sirom, vrhnjem i začinima te razni naresci sa strane.

U kombiju se ekipa lijepo družila i komentirala sinoćnju večeru, a domaćin ih je srdačno dočekao i za početak ih ponudio aperitivima kako bi nazdravili dobroj večeri.

- Zlatko mi se nije činio toliko pod stresom koliko mi se činio pozitivno uzbuđen - zaključio je Nenad.

Predjelo je stiglo pred goste i svidjelo im se, kako izgledom, tako i okusom.

- Izgled predjela je bio u nekom mom điru, tako da mi se baš svidjelo - rekao je Goran, a gosti su također primijetili kako je zanimljivo kako je njihov domaćin, strastveni dinamovac, odlučio predjelo nazvati baš 'Kamen, kriš i maslina'.

Glavno jelo nije se ništa manje svidjelo gostima pa je Nenad zadovoljno komentirao: „Glavno jelo mi je bilo jako dobro, ja volim i inače malo ljuće kobasice, kakve nam je domaćin i poslužio. Pekarski krumpir se baš lijepo sljubio s mesom i ja inače nisam ljubitelj gljiva, ali tu su se baš uklopile.“

- Atmosfera je na večeri definitivno bila u prvom planu, bila je puno opuštenija i mislim da je danas dosegla neki vrhunac i s tim sam jako zadovoljna - to je bio moj cilj - zadovoljan je bio i domaćin, kao i Nenad koji je dodao: „Večeras je atmosfera bila fenomenalna. Mislim da bi tako trebalo biti svaku večer, da budemo opušteni i da se smijemo.“

Slijedio je desert koji nikog nije ostavio ravnodušnim te su se gosti složili da je i izgledom i okusom bio fenomenalan. Nakon večere domaćin je nasmijanim gostima podijelio poklone koji su ih oduševili, a onda su im se pridružili tamburaši 'Brko i sinovi'.

- Zlatko kao domaćin, nemam stvarno ikakvih zamjerki - top - rekla je Sandra, koje je domaćinu dala deset bodova, kao i ostali gosti.

- Mislim da je sve jasno - od predjela, preko glavnog jela do deserta, sve je bilo dekorirano po mom guštu i mislim da smo se najbolje zabavili večeras - zaključio je Goran.

Sutra je Goran na redu za kuhanje, a hoće li se pridružiti Zlatku na vrhu ljestvice - ne propustite doznati u novoj epizodi 'Večere za 5' sutra na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

