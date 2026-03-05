Obavijesti

SVE JE PRIPREMILA NICOLA

Zlatni baloni i roze krafne, ali mame i tate nigdje! Evo kako je Brooklyn proslavio rođendan

Piše Stela Kovačević,
Zlatni baloni i roze krafne, ali mame i tate nigdje! Evo kako je Brooklyn proslavio rođendan
Foto: Instagram

Nicola Peltz pripremila je svom suprugu Brooklynu Beckhamu iznenađenje za rođendan. Riječ je o raskošnoj dekoraciji s velikim zlatnim balonima, cvijećem, poklonima te kutijom ružičastih krafni

Admiral

Američka glumica i model Nicola Peltz (31) na Instagramu je pokazala kako je iznenadila supruga Brooklyna Beckhama za njegov 27. rođendan. Pripremila mu je raskošnu dekoraciju s velikim zlatnim balonima, cvijećem, poklonima te kutijom ružičastih krafni na kojima je pisalo: 'Sretan rođendan, Brooklyn'.

U videu koji je podijelila na društvenim mrežama Brooklyn je s osmijehom gledao slatko iznenađenje, dok mu je Nicola rekla da mora poželjeti želju prije nego što ugasi svjećice.

- Sretan rođendan, volim te. Nadam se da će ti se sve želje ostvariti - rekla mu je glumica.

Brooklyn joj je odgovorio da je iznenađenje 'jako slatko', a u komentarima joj je napisao: 'Moja draga'.

Nicola je uz objavu napisala emotivnu poruku suprugu:

Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

- Sretan rođendan, ljubavi. Nadam se da će ti se svi snovi i želje ostvariti. Svojom pojavom uljepšaš svaki prostor, a svi koji te upoznaju te zavole. Najposebnija si osoba i volim biti tvoja supruga.

Istog dana Brooklynu su rođendan čestitali i njegovi roditelji, David i Victoria Beckham, koji su na Instagramu objavili stare fotografije sa sinom: '

Foto: Instagram

- 27 danas. Sretan rođendan, volimo te - napisao je bivši nogometaš.

Victoria je u svojoj objavi dodala: 'Sretan rođendan Brooklyn, jako te volimo'.

Foto: Instagram

Ipak, Brooklyn njihove objave nije podijelio na svojim profilima. Podsjetimo, njihov odnos već je neko vrijeme narušen, a roditeljima je čak poručio da ga kontaktiraju samo preko odvjetnika. Osim toga, tvrdi kako su roditelji pokušavali narušiti njegovu vezu s Nicolom Peltz.

