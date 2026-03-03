FOTO Brooklynova Nicola bez grudnjaka: Pozirala u toplesu, a za ulogu 'pala' ispod 45 kila!

Supruga Brooklyna Beckhama objavila je dvije svoje golišave fotografije, a one su navodno nastale na setu filma 'Prima'. Za tu je ulogu glumica morala pasti ispod 45 kilograma
Nicola Peltz (31), supruga Brooklyna Beckhama, pozirala je u toplesu neposredno prije njegovog 27. rođendana. Objava dolazi u jeku žustre obiteljske svađe s Beckhamovima o kojoj se priča već mjesecima.
| Foto: Instagram
Nicola Peltz (31), supruga Brooklyna Beckhama, pozirala je u toplesu neposredno prije njegovog 27. rođendana. Objava dolazi u jeku žustre obiteljske svađe s Beckhamovima o kojoj se priča već mjesecima.
|
Foto: Instagram
Nicola Peltz (31), supruga Brooklyna Beckhama, pozirala je u toplesu neposredno prije njegovog 27. rođendana. Objava dolazi u jeku žustre obiteljske svađe s Beckhamovima o kojoj se priča već mjesecima.
| Foto: Instagram
Glumica je objavila fotke na kojima ne ostavlja puno prostora mašti. Strani mediji navode kako su fotke nastale na setu njezinog novog filma 'Prima'. Navodno za njega prolazi intenzivne pripreme - ide na balet i pridržava se stroge dijete zbog čega joj je težina pala ispod 45 kilograma.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Par, koji trenutno puni medijske stupce upoznao se 2019. godine, a 11. srpnja 2020. objavili su zaruke.
| Foto: IPA agency/ Elisabetta Sod
Brooklyn i Nicola su se prvi put sreli 2017. na glazbenom festivalu Coachella, ali tad između njih nije bilo ničega romantičnog jer oboje bili u drugim vezama i 'nisu kliknuli'.
| Foto: Instagram
Prava priča počinje tek dvije godine kasnije, kad su se ponovno sreli 2019. na zabavi za Noć vještica u Hollywoodu, nakon čega su se dva dana kasnije prvi put poljubili i tada je krenula njihova veza
| Foto: Instagram
Brooklyn je navodno bio toliko 'opsjednut' Nicolom nakon tog drugog susreta da se ubrzo nakon toga preselio u SAD kako bi bio bliže njoj, što su njegovi prijatelji objasnili kao izraz njegove snažne zaljubljenosti.
| Foto: Instagram
Brooklyn i Nicola vjenčali su se 9. travnja 2022. na raskošnoj ceremoniji u Palm Beachu na Floridi. Haljina i pripreme oko vjenčanja odmah su privukli pozornost medija.
| Foto: Instagram/
No nije bilo sve tako divno kao što se čini. Mediji su se raspisali o tome da Nicola navodno nije htjela nositi svekrvinu vjenčanicu, ali se akteri o tome nisu oglasili. No vidljivo je bilo kako tenzije rastu
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Brooklyn i Nicola nisu bili na Davidovom 50. rođendanu, a Beckhamovi su tvrdili kako su bili pozvani. To je dodatno pokrenulo glasine o napetim odnosima unutar obitelji.
| Foto: Instagram
Brooklyn je zatražio da se svaki kontakt s roditeljima odvija samo putem odvjetnika, tvrdeći da mu objave na društvenim mrežama škode mentalnom zdravlju.
| Foto: Instagram
Sada je Brooklyn javno optužio svoje roditelje Davida i Victoriju Beckham da su pokušali sabotirati njegovu vezu i brak s Nicolom.
| Foto: Instagram
Osim toga, on tvrdi kako je u zadnji tren Nicola skoro ostala bez vjenčanice koju je trebala dizajnirati njegova majka Victoria, ali i da mu je mama 'ukrala' prvi ples
| Foto: Instagram
Nicola je početkom siječnja objavila da je zahvalna Brooklynu i njihovoj zajedničkoj godini, ali nije spomenula njegovu obitelj, što je dodatno pokrenulo šuškanja o svadbi.
| Foto: Instagram
Nakon toga, Nicola je obrisala fotografije s Beckhamovima s Instagrama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram