Obavijesti

Galerija

Komentari 1
UOČI NJEGOVOG ROĐENDANA

FOTO Brooklynova Nicola bez grudnjaka: Pozirala u toplesu, a za ulogu 'pala' ispod 45 kila!

Supruga Brooklyna Beckhama objavila je dvije svoje golišave fotografije, a one su navodno nastale na setu filma 'Prima'. Za tu je ulogu glumica morala pasti ispod 45 kilograma
FOTO Brooklynova Nicola bez grudnjaka: Pozirala u toplesu, a za ulogu 'pala' ispod 45 kila!
Nicola Peltz (31), supruga Brooklyna Beckhama, pozirala je u toplesu neposredno prije njegovog 27. rođendana. Objava dolazi u jeku žustre obiteljske svađe s Beckhamovima o kojoj se priča već mjesecima.  | Foto: Instagram
1/25
Nicola Peltz (31), supruga Brooklyna Beckhama, pozirala je u toplesu neposredno prije njegovog 27. rođendana. Objava dolazi u jeku žustre obiteljske svađe s Beckhamovima o kojoj se priča već mjesecima.  | Foto: Instagram
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026