On ne želi čuti za njih, a oni mu čestitali 27. rođendan: Victoria i David ne odustaju od Brooklyna

David i Victoria Beckham podijelili su rođendanske čestitke svome sinu Brooklynu, obilježavajući njegov 27. rođendan. Unatoč dubokom obiteljskom raskolu, bivši nogometaš odlučio je javno pružiti ruku pomirenja.

Svega nekoliko tjedana nakon što je Brooklyn objavio šokantnu izjavu u kojoj prekida sve veze sa svojom obitelji, David je putem Instagrama pokušao popraviti narušene odnose. Učinio je to s dvije objave kako bi obilježio rođendan svog najstarijeg sina, koristeći pritom njegov nadimak iz djetinjstva, Buster. Podijelivši fotografije iz Brooklynovog djetinjstva i označivši suprugu Victoriju, David je napisao: "Danas 27. Sretan rođendan, Buste. Volimo te x".

Foto: Instagram

Brooklyn, koji sada živi u Sjedinjenim Američkim Državama sa suprugom, glumicom Nicolom Peltz, nedavno je iznio želju da se distancira od svoje obitelji u opširnoj izjavi na Instagramu, ispunjenoj teškim optužbama. U siječnju se obratio svojim pratiteljima tvrdeći da su njegovi roditelji pokušali sabotirati njegov brak te da su uvijek davali prednost javnom imidžu ispred obiteljskih odnosa.

"Cijelog mog života, moji su roditelji kontrolirali narative u medijima o našoj obitelji", napisao je na šest stranica teksta podijeljenih na Instagramu.

Foto: Instagram

"Performansi na društvenim mrežama, obiteljski događaji i neautentični odnosi bili su sastavni dio života u koji sam rođen. Nedavno sam vlastitim očima vidio koliko su daleko spremni ići kako bi u medije plasirali bezbrojne laži, uglavnom na štetu nevinih ljudi, kako bi sačuvali vlastitu fasadu. Ali vjerujem da istina uvijek izađe na vidjelo", stoji u objavi.

Za razliku od svoje troje mlađe braće i sestara, Brooklyn se nije pojavio u nedavnoj Netflixovoj dokumentarnoj seriji svoje majke, a nije došao ni na premijeru u listopadu. On i Nicola također su propustili proslavu 50. rođendana Davida Beckhama prošlog svibnja, a bili su odsutni i u dvorcu Windsor na dugoočekivanoj dodjeli viteškog naslova bivšem nogometašu.

Ovo nije prvi put da David putem Instagrama pokušava izgladiti odnose. Na Staru godinu, u još jednom pokušaju rješavanja sukoba, u svoj je pregled obiteljskih fotografija uključio i sliku tinejdžera Brooklyna, napisavši: "Volim vas sve toliko puno".