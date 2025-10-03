'Zločesti dečko' u braku je bio četiri puta, a zbog Pamele je imao i problema s policijom

Tommy Lee rođen je 3. listopada 1962. godine u Grčkoj. Njegov otac je bio vojni zapovjednik u to vrijeme te je često putovao, a majka Vassiliki "Voula" Papadimitriou radila je jedno vrijeme kao manekenka te se natjecala za Miss Grčke 1957. godine. Kada je imao dvije godine, Tommy je s obitelji došao u SAD. Odrastao je u Kaliforniji uz sestru Athenu koja se također bavi glazbom. Sa četiri godine je prvi put uzeo bubnjarske palice u ruke, a do tinejdžerske dobi je već imao nekoliko bendova.

Vincea Neila je upoznao u srednjoj školi te su osnovali bend Suite 19, a Nikkija Sixxa upoznali su u Los Angelesu dok su svi nastupali u klubovima na Sunset Stripu. Bend Mötley Crüe je 1981. godine objavio debitantski album, a dosad su prodali preko 100 milijuna primjeraka diljem svijeta. Poznati po raskalašenom stilu života, svi članovi benda su redovito upadali u nevolje, a brojni promoteri diljem svijeta strahovali su od njihova gostovanja, koja su uvijek bila rasprodana tjednima unaprijed. Glam metal je žanr kojem najčešće pripadaju, a Tommy i ostali članovi benda stalni su gosti svjetskih tabloida.

Četiri puta se ženio

Lee je u braku bio četiri puta. S prvom suprugom Elaine Starchuk vjenčao se 1984., no već godinu kasnije rastava je bila u tijeku. Dvije godine kasnije drugi put je stao pred oltar i to s glumicom Heather Locklear. O njihovoj ljubavi mnogi mediji su pisali, a rastali su se 1993. godine. Locklear je razvod tražila zbog njegove nevjere, a Lee nije skrivao da ju je varao.

Najpoznatija veza do danas mu je bila ona s Pamelom Anderson. Prije nego su se upoznali, Tommy je bio zaručen za manekenku Bobbie Brown, no dalje od toga nisu išli. Pamela i Tommy zaljubili su se preko ušiju u veljači 1995. godine, a vjenčali su se na plaži u Cancunu samo četiri dana nakon toga. "To je stvarno bila ljubav na prvi pogled. Znala sam ga samo četiri dana prije nego smo se vjenčali", rekla je Anderson u intervjuu za People 2015. godine.

Foto: Randy Bauer/PRESS ASSOCIATION

Sina Bransona Thomasa Leeja dobili su u lipnju 1996. godine, a godinu kasnije Pamela je rodila njihovog drugog sina Dylana Jaggera Leeja. Samo nekoliko mjeseci nakon što im se rodilo drugo dijete, Pamela je zatražila razvod. "Svađali smo se po čitave dane. Pokušavali smo nastaviti svoje karijere, brinuti se o djeci i uspjeti kao par, no sve je propalo", ispričao je Lee u intervjuu za Rolling Stone. Mediji su ih opsjedali čitavo vrijeme, a nisu mogli izaći iz vlastite kuće, bez da ih paparazzi ne opkole. O njihovoj ljubavi i danas se pišu brojne priče, a 2022. godine je izašla serija "Pam & Tommy" temeljena na njihovom braku.

Pamela je kasnije često govorila kako je Tommy ljubav njezina života te će zauvijek žaliti što nisu uspjeli kao par. Najveći udarac za njihovu vezu bila je krađa privatne seks-snimke iz njihova doma. Snimku im je iz kuće ukrao bivši zaposlenik koji ju je prodao medijima. U dokumentarnim filmovima su pričali koliko im je težak bio taj period, a na sudu su zbog te situacije bili mjesecima.

"Bila sam sedam mjeseci trudna s Dylanom i sav taj stres oko snimke seksa mi je bio previše. Odvjetnici su nam savjetovali da snimku pustimo u javnost, no sve je to bilo krivo. Bila sam umorna od medija, javnosti, svega", rekla je Pamela u jednom intervjuu. Par je brzo nakon toga prekinuo, a svojoj ljubavi su ponovno 2008. godine pokušali dati šansu, no i to je bilo kratkog vijeka.

Foto: Stephen Trupp/PRESS ASSOCIATION

Sadašnja supruga bila je u svađi s Pamelom

Tommy je nakon Pamele ljubio mnoge ljepotice, no pred oltar je ponovno otišao 2019. godine, kada se skrasio s Brittany Furlan. Furlan je 20 godina mlađa od glazbenika, no čini se kako je njihova veza i dalje stabilna. Jedno vrijeme je punila medijske stupce zbog otvorene svađe s Pamelom Anderson, no obje strane su kasnije pričale kako je sve bio samo veliki nesporazum.

Iako neki smatraju kako je Brittany ljubomorna na Pamelu, ona tvrdi kako bi se Tommy i Pamela pomirili da on to želi. "Nitko ne zna što se točno događa iza zatvorenih vrata", zaključila je Furlan prije dvije godine.

Foto: O'Connor/AFF-USA.com

Tommy Lee često je bio i gost policijskih postaja. Imao je problema s vlastima kada je udario Pamelu Anderson dok je u rukama držala njihovog sina Dylana. Prijavila ga je zbog straha da ne naudi njihovoj djeci.

Na dodjelama MTV nagrada 2007. godine potukao se s glazbenikom Kidom Rockom, inače bivšim suprugom Pamele Anderson. Problema s vlastima je imao i dok je bio na turnejama s bendom, a zbog svega navedenog dobio je nadimak "zločesti dečko rocka" koji ga prati i danas.