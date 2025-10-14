Obavijesti

SMRTI I OVISNOSTI

Prošlo je 35 godina od početka emitiranja "Beverly Hillsa", glumce su pratile tužne sudbine

Prva epizoda serije "Beverly Hills, 90210" emitirala se 4. listopada 1990. godine, a priča serije prati grupu prijatelja i njihovo odrastanje u elitnom kvartu Los Angelesa. Seriju su osmislili i producirali Darren Star i Aaron Spelling, a imala je 10 sezona. Glumačka postava popularnog "Beverly Hillsa" proživjela je brojne tragedije tijekom posljednjih 35 godina, a neki od njih su nažalost i preminuli.
Brendu Walsh utjelovila je glumica Shannen Doherty. | Foto: Profimedia/ilustracija
Brendu Walsh utjelovila je glumica Shannen Doherty. | Foto: Profimedia/ilustracija
