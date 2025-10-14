Prošlo je 35 godina od početka emitiranja "Beverly Hillsa", glumce su pratile tužne sudbine

Prva epizoda serije "Beverly Hills, 90210" emitirala se 4. listopada 1990. godine, a priča serije prati grupu prijatelja i njihovo odrastanje u elitnom kvartu Los Angelesa. Seriju su osmislili i producirali Darren Star i Aaron Spelling, a imala je 10 sezona. Glumačka postava popularnog "Beverly Hillsa" proživjela je brojne tragedije tijekom posljednjih 35 godina, a neki od njih su nažalost i preminuli.
Brendu Walsh utjelovila je glumica Shannen Doherty.
| Foto: Profimedia/ilustracija
Brendu Walsh utjelovila je glumica Shannen Doherty.
|
Foto: Profimedia/ilustracija
Brendu Walsh utjelovila je glumica Shannen Doherty.
| Foto: Profimedia/ilustracija
Shannen Doherty preminula je prošle godine nakon dugogodišnje borbe s karcinomom. Imala je 53 godine.
| Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Rak dojke dijagnosticiran joj je 2015. godine, a prošle je godine saznala da je metastazirao. Proširio se mozak, a zatim na kosti.
| Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Glumičinog partnera Dylana McKaya u popularnoj seriji utjelovio je Luke Perry.
| Foto: IMDB/screenshot
Luke Perry iznenada je preminuo 2019. u 53 godini od posljedica moždanog udara.
| Foto: Tony DiMaio/Press Association/PIXSELL
McKay je često bio opisivan kao 'zločesti dečko devedesetih', a svojim izgledom osvojio je obožavateljice serije i tako postao njihova prva simpatija.
| Foto: AJM/Press Association/PIXSELL
Donna Martin Silver se zbog disleksije često mučila u školi, a krilatica 'Donna Martin je maturirala' postala je dijelom pop kulture.
| Foto: Calimero Sport
Donnu je utjelovila Tori Spelling, kćer producenta serije. Glumica je tijekom desetogodišnjeg emitiranja serije, uspjela osigurati sebi ugodan život, ali čim su se kamere ugasile, krenuli su financijski problemi.
| Foto: Instagram
Kako bi se izvukla iz dugova, 2007. je krenula s reality emisijom 'Tori & Dean: Inn Love' te je izdala i nekoliko knjiga. Imala je brojne probleme u ljubavi, razvela se nekoliko puta, a majka je petero djece.
| Foto: Profimedia
Ian Ziering proslavio se ulogom Stevea Sandersa u seriji 'Beverly Hills 90210'.
| Foto: Marko Ercegović
Nestašni Steve prije nekoliko godina se potukao s motociklističkom bandom. Američki mediji objavili su i snimke tučnjave, koja se zbila dok je u njegovu automobilu bila desetogodišnja kći Penna.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Glumac iza sebe ima dva propala braka i dvoje djece. Od 1997. do 2002. bio je u braku s glumicom i nekadašnjom Playboy zečicom, Nikki Schieler (53). 2019. razveo se od druge supruge Erin i to nakon deset godina braka. S Erin je dobio dvije djevojčice Miju i Pennu.
| Foto: ? LuMarPhoto/Press Association/PIXSELL
Jason Priestley, koji je u seriji 'Beverly Hills 90210' glumio je brata Brende Walsh, još je za vrijeme serije imao problema s alkoholom.
| Foto: Youtube/screenshot
Nakon što se 1999. godine autom zabio u telefonski stup u Hollywoodu, policija mu je odradila program odvikavanja od alkohola te je izgubio vozačku dozvolu na godinu dana.
| Foto: pixsell/ilsutracija
S prvom suprugom Ashlee Peterson vjenčao se 1999., a rastao ni godinu kasnije. S Naomi Lowde pred oltar je išao 2005., a par je u braku dobio dvoje djece.
| Foto: Peter Power/Press Association/PIXSELL
Glumica Jennie Garth, koja je u seriji utjelovila Kelly, imala je zdravstvenih poteškoća koje je dugo skrivala od javnosti.
| Foto: IMDB/screenshot
Kasnije se otkrilo da boluje od osteoartritisa. U autobiografiji je otkrila kako pati od anksioznosti od svoje 19. godine, a ima problema i sa srcem zbog čega redovito mora na preglede.
| Foto: RWK/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.
Prošla je i kroz dvije rastave, a trenutno je u trećem braku s Daveom Abramsom, još od 2015. godine.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Brian Austin Green (52) utjelovio je Davida Silvera u popularnoj seriji.
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Glumac je prije tri godine otkrio kako je zbog upalne bolesti debelog crijeva bio prikovan za krevet.
| Foto: Instagram/
Trenutno je zaručen s plesačicom Sharnom Burgess (38) s kojom ima sina, a prije toga bio je u braku s Megan Fox s kojom ima tri sina, a konačno su se razdvojili 2019. nakon nekoliko pokušaja mirenja.
| Foto: Arroyo-Oconnor/PRESS ASSOCIATION
Gabrielle Carteris utjelovila je Andreu Zuckerman i to joj je do danas ostala najveća uloga.
| Foto: Chase Rollins/PRESS ASSOCIATION
Carteris je sa svojih 29 godina bila najstarija u seriji na početku snimanja te je glumila 15-godišnju djevojku. Lagala je koliko godina ima samo da bi dobila tu ulogu. Otišla je iz serije 1995. godine te je pokrenula vlastiti televizijski show.
| Foto: Krista Kennell
Glumica je Charlesa Isaacsa upoznala dok je snimala "Beverly Hills", a on se godinu kasnije preselio u Los Angeles kako bi joj bio bliže. Vjenčali su se nakon dvije godine veze, a danas imaju dvije kćer.
| Foto: OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION