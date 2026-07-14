Znamo ga kao gradonačelnika u seriji 'Ginny & Georgia', a evo po čemu je glumac inače poznat

Netflixova hit serija "Ginny & Georgia" službeno se vraća s četvrtom sezonom, a snimanje novih epizoda završilo je u Torontu. Obožavatelji popularne serije mogu odahnuti jer je Netflix još ranije obnovio seriju za treću i četvrtu sezonu, čime je bilo jasno da će priča o Georgiji, Ginny i stanovnicima Wellsburyja dobiti nastavak.

Treća sezona završila je nizom šokantnih obrata koji su potpuno promijenili odnose među glavnim likovima. Kreatorica serije Sarah Lampert otkrila je kako će središnja tema četvrte sezone biti "Cycles and Origins", odnosno ciklusi i podrijetlo, što znači da će gledatelji napokon saznati više o Georgijinoj prošlosti i događajima koji su oblikovali njezin život. Posebnu pozornost privlači činjenica da je potvrđeno kako je Georgia trudna, no identitet oca još uvijek ostaje nepoznat. Hoće li to biti njezin otuđeni suprug Paul Randolph ili Joe, muškarac s kojim je tijekom godina razvila posebnu povezanost, jedno je od najvećih pitanja koje će nova sezona pokušati razriješiti.

Foto: Netflix

U cijeloj toj priči važnu ulogu ponovno će imati Scott Porter, koji u seriji tumači gradonačelnika Paula Randolpha. Njegov lik posljednjih je sezona postao jedan od ključnih u Georgijinu životu, a razvoj njihove veze i moguće očinstvo dodatno će povećati napetost u nadolazećim epizodama.

Scott Porter već godinama slovi za jedno od prepoznatljivijih televizijskih lica. Američki glumac danas slavi 47. rođendan, a publika ga je prvi put upoznala kao Jasona Streeta u hvaljenoj seriji "Friday Night Lights". Kasnije je stekao veliku popularnost i zahvaljujući ulozi Georgea Tuckera u seriji "Hart of Dixie", dok je tijekom karijere ostvario brojne zapažene nastupe na televiziji i filmu.

Osim glumačkog rada pred kamerama, Porter je izgradio uspješnu karijeru i kao glasovni glumac. Posudio je glas brojnim poznatim likovima u animiranim projektima i videoigrama, među kojima su "Batman: Arkham Knight", "The Walking Dead", "Guardians of the Galaxy: The Telltale Series", "Injustice 2", "Marvel Ultimate Alliance 3" te "God of War: Ragnarök", u kojem je utjelovio Heimdalla. Ljubitelji videoigara pamte ga i po ulozi Lukea u drugoj sezoni igre "The Walking Dead" te Colta Cruisea u sportskom naslovu "Madden NFL 18".

Foto: Netflix

Porter nije samo glumac nego i veliki zaljubljenik u stripove i videoigre. Dugogodišnji je obožavatelj društvene igre HeroClix, redovito promovira nova izdanja te organizira humanitarni turnir "HeroClix for Huntington's", kojim prikuplja sredstva za istraživanje Huntingtonove bolesti. Poznat je i kao veliki ljubitelj Pokémona te često igra Pokémon GO sa svojom djecom, sestrom i ocem.

Privatno je od 2013. godine u braku s casting direktoricom Kelsey Mayfield, koju je upoznao tijekom rada na seriji "Friday Night Lights". Par ima dvoje djece, sina McCoya Leeja i kćer Clover Ash.