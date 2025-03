Znaš li tko sam? Anksioznost ga je kočila da pjeva, a danas ga prati nadimak 'miljenik žena'...

Djetinjstvo mu je obilježila ljubav prema glazbi koja se razvijala daleko od očiju javnosti. Adi Šoše rođen je 29. prosinca 1992. u Mostaru, a odrastao je u obitelji povezanoj s glazbom. Otac je svirao gitaru, majka harmoniku, a sestra violinu.

Foto: Instagramž

Iako talentiran, dugo se borio s anksioznošću, koja ga je sprečavala da nastupi pred drugima. Tek krajem 2017. odlučio je suočiti se sa strahovima i početi glazbenu karijeru. Osim glazbe, posvetio se i obrazovanju pa je danas diplomirani inženjer građevine. Prvi nastupi bili su nesigurni, no upornost ga je dovela do prijave na natjecanje “Zvezde Granda” 2019., gdje je osvojio srca publike, no finale mu je izmaklo “za dlaku”.

Ubrzo je postao vokal popularne grupe Miligram, no 2022. počinje solo karijeru. Obradom pjesme “Vjerujem u nas” oduševio je mnoge, a dobio je i etiketu “miljenika žena”. Njegovi koncerti postali su viralni i svojevrsni spektakli, a posebno mjesto zauzimaju nastupi u zagrebačkom Lisinskom.

Foto: Bojan Petrovic

Prvi solistički koncert imao je 28. listopada 2024., rasprodan je u rekordnom roku, a zbog velike potražnje najavio je još četiri datuma. Adi Šoše tako će zapjevati 26. svibnja i 12. lipnja zagrebačkoj publici.