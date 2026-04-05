Znaš li tko sam? Djetinjstvo u Sarajevu prekinuo joj je rat

Rođena sam u Sarajevu, a napustila sam ga 1992. s bakom i djedom, dok su mama i tata ostali ondje. Kad je rat završio, mama je došla k meni u Zagreb i pričekala je da upišem Akademiju dramskih umjetnosti, a nakon toga otišla je u Belgiju, gdje je dobila azil. Tamo i danas živi. Tata Emir ima drugu suprugu pa imam polusestru Lamiju, a dijeli nas čak 31 go­dina razlike, ispričala je glumica Daria Lorenci Flatz (49) svojedobno.

U Zagrebu je završila Akademiju, ostvarila niz zapaženih uloga te se s godinama nametnula kao jedno od prepoznatljivih lica zagrebačke kazališne scene, posebno na daskama HNK. U njemu je izgradila i život sa suprugom Emilom Flatzom te njihovo troje djece.

- Iako je Zagreb sad moj dom i tamo sam rodila svoju djecu, moja je domovina Sarajevo. Sarajevo me izgradilo i ovaj grad definitivno nosim u temperamentu i identitetu. Čudno je kad danas dođem ovdje, s jedne strane sam gost, a s druge sam u svom zavičaju - rekla je.

Foto: Instagram

Nakon 25 godina karijere na sceni HNK prvi put sama izlazi pred publiku u monodrami 'Ja, glumica!', čija je premijera 12. travnja. Kroz osobnu priču progovara o izborima, sumnjama i svemu što se događa iza kulisa.