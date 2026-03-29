Znaš li tko sam? Odbila je hit, a onda ga otpjevala na koncertu popularnog 50 Centa u Zagrebu

Kad sam kao mala odrastala na Korčuli, vjerovala sam da su samo Velolučani sjajni glazbenici. U mojoj obitelji svi su sjajno pjevali. More nam je bilo izvor života, igre, ali i straha, prisjetila se svojedobno. Pjevačica Jasna Zlokić (71) odrasla je u obitelji u kojoj je pjesma bila dio svakodnevice. Roditelji su radili u tvornici ribe, a obiteljska kuća na rivi često je odjekivala pjesmom. Pjevati je počela još kao djevojčica u dječjem kazalištu, a s devet godina nastupila je na festivalu 'Mikrofon je vaš' u Veloj Luci.

U Dubrovniku je završila ekonomsku školu i živjela u učeničkom domu, a s 19 godina bila je prvi glas Dubrovnika. Početkom 80-ih počeo je njezin uspon. Suradnja sa Zdenkom Runjićem i Rajkom Dujmićem dovela ju je do publike. Pjesma 'Skitnica', koju u početku nije htjela pjevati jer joj je djelovala jednostavno i nije bila u skladu s onim što je tad slušala, ubrzo je postala njezin najveći hit.

Godinama kasnije otpjevala ga je i na koncertu 50 Centa u Zagrebu i dobila nadimak J.Zlo. S 22 godine udala se za Borisa Zlokića i ubrzo dobila sina Igora. Danas najviše uživa u ulozi bake i vremenu s unučicama Marijom i Tanjom, koje, kako kaže, voli više od sebe.