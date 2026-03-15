Znaš li tko sam? Ovaj glumac je u Njemačkoj radio na groblju i to ga je naučilo što je život...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Facebook

Diplomirao je 2001. na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Iza sebe ima više od 30 kazališnih uloga te niz filmova i serija.

U Münchenu sam naučio da se na kraju najbolje pokaže kakav si bio čovjek. Ili ti na grobu raste cvijeće ili ga psi zapišavaju, rekao nam je svojedobno glumac Enis Bešlagić (51). U taj grad došao je kao izbjeglica, živio je kod tete i zaposlio se na groblju. “Radio sam s mrtvima i sa šest okorjelih pijanaca. Taj posao naučio me što je život”, priznao je.

Foto: Facebook

Rođen je u Doboju, a odrastao u Tešnju. Još kao dječak pokazivao je posebnu empatiju prema životinjama i brinuo se o napuštenim psima i mačkama iz susjedstva.

POPULARNA PJEVAČICA Znaš li tko sam? Na samom vrhuncu slave okrenula je leđa estradi i pobjegla u Ameriku
Znaš li tko sam? Na samom vrhuncu slave okrenula je leđa estradi i pobjegla u Ameriku

Veliku popularnost donijela mu je uloga Šemse u seriji “Naša mala klinika”. Zbog nje je dao otkaz u Kamernom teatru 55 jer, kako je rekao, nije htio primati plaću iz budžeta i istodobno snimati sa strane. Uz njega je cijelo vrijeme supruga Sabina, s kojom ima kćer Asju (20) i sina Maka (18).

Zagreb: Glumac Enis Bešlagić
Zagreb: Glumac Enis Bešlagić | Foto: Robert Anic/PIXSELL

“Poznajemo se od prve godine života. Prošli smo mnogo toga zajedno, i lijepo i teško”, rekao je nedavno za Gloriju. Iz njegova životnog iskustva nastala je i autorska predstava “Da sam ja neko”, kojom puni dvorane. 

FOTO Vruće scene iz kupaonice! Lille čisti u čipkastom donjem rublju, pogledajte kako joj ide
BISTE LI JOJ POMOGLI?

FOTO Vruće scene iz kupaonice! Lille čisti u čipkastom donjem rublju, pogledajte kako joj ide

Pjevačica je na društvenoj mreži objavila snimku na kojoj otkriva kako i za čišćenje bira seksi outfit. Mnogi pratitelji su joj pohvalili izgled, a neki su joj ponudili i pomoć
FOTO Malo na sunce! Evo tko je sve šetao zagrebačkom špicom
POZNATI U ŠETNJI GRADOM

FOTO Malo na sunce! Evo tko je sve šetao zagrebačkom špicom

Ugodne temperature i sunčani dan izmamili su brojne stanovnike Zagreba da prošetaju centrom. Među njima su bila i poznata lica
Jakov Jozinović je napunio dvoranu SPENS u Novom Sadu
VELIKI KONCERT

Jakov Jozinović je napunio dvoranu SPENS u Novom Sadu

Jozinović je koncert otvorio pjesmom "Polje ruža", uz podršku benda koji je brojio 11 članova. Atmosfera je bila na vrhuncu kada je izveo pjesme "Ljubi se istok i zapad", "Živiš u oblacima"? i "Da l’ si sretnija"

