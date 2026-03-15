Znaš li tko sam? Ovaj glumac je u Njemačkoj radio na groblju i to ga je naučilo što je život...

U Münchenu sam naučio da se na kraju najbolje pokaže kakav si bio čovjek. Ili ti na grobu raste cvijeće ili ga psi zapišavaju, rekao nam je svojedobno glumac Enis Bešlagić (51). U taj grad došao je kao izbjeglica, živio je kod tete i zaposlio se na groblju. “Radio sam s mrtvima i sa šest okorjelih pijanaca. Taj posao naučio me što je život”, priznao je.

Foto: Facebook

Rođen je u Doboju, a odrastao u Tešnju. Još kao dječak pokazivao je posebnu empatiju prema životinjama i brinuo se o napuštenim psima i mačkama iz susjedstva. Diplomirao je 2001. na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Iza sebe ima više od 30 kazališnih uloga te niz filmova i serija.

Veliku popularnost donijela mu je uloga Šemse u seriji “Naša mala klinika”. Zbog nje je dao otkaz u Kamernom teatru 55 jer, kako je rekao, nije htio primati plaću iz budžeta i istodobno snimati sa strane. Uz njega je cijelo vrijeme supruga Sabina, s kojom ima kćer Asju (20) i sina Maka (18).

Zagreb: Glumac Enis Bešlagić | Foto: Robert Anic/PIXSELL

“Poznajemo se od prve godine života. Prošli smo mnogo toga zajedno, i lijepo i teško”, rekao je nedavno za Gloriju. Iz njegova životnog iskustva nastala je i autorska predstava “Da sam ja neko”, kojom puni dvorane.