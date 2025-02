Znaš li tko sam? Ljubila je latino zavodnika, a zbog oca i trauma iz mladosti pobjegla iz Hrvatske

S 19 godina bila je Miss Hrvatske, a s nepunih 20 zauzela je treće mjesto na izboru ljepote Elite Look of the Year u Francuskoj.

Foto: Instagram

Tri godine kasnije plesala je u spotu Rickyja Martina “Livin La Vida Loca” i ljubila latino zavodnika. No iza blještavila modne scene krila se bolna prošlost.

U intervjuu za talijansku TV postaju Canale 5, Nina Morić (48) otkrila je da ju je otac u djetinjstvu fizički i seksualno zlostavljao.

Traumatično iskustvo natjeralo ju je da napusti Hrvatsku i potraži novi život u Italiji, no prošlost ju je pratila, ostavljajući dubok trag na njezine odnose i mentalno zdravlje.

- Zbog očeva nasilja često sam kao dijete završavala u bolnici - rekla je u intervjuu pa dodala:

storyeditor/2023-05-08/PXL_IPA_220222_92143616.jpg | Foto: Simona Chioccia/IPA/PIXSELL

- Cijeli sam život zbog toga imala problema s muškarcima. Te je odnose obilježilo upravo ružno i nasilno djetinjstvo s mojim ocem. Kao djevojčicu me opetovano silovao.

Udala se za fotografa Fabrizija Coronu, no brak je bio buran i pun skandala.

Nakon razvoda njezin život obilježili su medijski ispadi, depresija i brojni estetski zahvati koji su uvelike promijenili njezin izgled, od korekcije usana i nosa do povećanja grudi i botoksa.

Danas se, unatoč svemu, hrabro bori za podizanje svijesti o obiteljskom nasilju.