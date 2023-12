Znaš li tko sam? Odrastao je u generaciji gdje zbog pogrešnog poteza dobiješ čvrgu od starijih

I mao sam neki čudan običaj kad sam bio klinac... Kad smo bili u restoranu ili na nekome mjestu s puno ljudi, onda sam molio sve ljude da mi daju svoje prstenje da se, kao, igram s njima... I onda bi svi skinuli prstenje, a ja bih sve to što sam dobio odnio tati. I onda je tata jadan morao ići natrag i ispitivati koji je čiji prsten da im može vratiti, prisjetio se Zlatan Zuhrić Zuhra (61).

U vrijeme njegova odrastanja za bezobrazluk prema starijima otac bi mu, priča, opalio dobru šamarčinu. Tvrdi da je njegova generacija zdravije odrastala od današnjih. Stalno su bili vani, igrali se u dvorištu, družili se. I ulica je imala važnu ulogu u odgoju. Jedan pogrešan potez, pa dođe netko stariji i opali ti čvrgu…

Foto: Privatni album

- Cijela moja generacija, svi imaju u sebi tu empatiju, poštovanje prema starijima. To su tad bila pravila. Ne pozdraviš starijeg, dobiješ čvrgu. Ne kažem da je to skroz izumrlo, ali neka su pravila nestala. Ne pridržava ih se više nitko - priča Zuhra. Danas je iza njega nepunih 40 godina bavljenja glumom. Nakupilo se svega, raznih TV emisija, serija, kazališta… Drago mu je da sve to ostaje, da se javlja već treća generacija ljudi koja sluša 'Zločestu djecu', gleda 'Večernju školu', nešto što je nastalo davnih godina.