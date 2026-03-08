Obavijesti

POPULARNA PJEVAČICA

Znaš li tko sam? Na samom vrhuncu slave okrenula je leđa estradi i pobjegla u Ameriku

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Znaš li tko sam? Na samom vrhuncu slave okrenula je leđa estradi i pobjegla u Ameriku
Foto: Privatni album

Na vrhuncu slave preselila se u New York. Trebali su joj mir, sloboda i život izvan reflektora. U Americi je provela osam i pol godina, ondje je rodila kćeri Miju i Lunu, koje su joj postale prioritet

Osamdesete su bile magične, samim tim i nezaboravne! Godine 1982. diplomirala sam na Građevinskom fakultetu u Rijeci i shvatila da se time ne želim baviti ostatak života, ispričala je prije dvije godine za Story.

Dok joj je majka pokušavala pronaći posao u struci, Marina Perazić (67) spas od panike pronašla je u glazbi. Počela je surađivati s dugogodišnjim prijateljem Davorom Toljom. Njoj je trebala sloboda, njemu pjevačica, pa je gotovo slučajno nastao elektro-pop duo Denis & Denis.

Foto: Privatni album

Debitantski album 'Čuvaj se' snimila je u svega nekoliko dana, a prodan je u čak 100.000 primjeraka. Uslijedile su nagrade, turneje i nastup na izboru za pjesmu Eurovizije u Prištini, gdje su osvojili treće mjesto. S velikim uspjehom došle su i razlike. Tolja je sve više naginjao komercijalnijem zvuku, a Marina je inzistirala na autentičnosti i odbijala uklapanje u mainstream. Razlaz je bio neizbježan.

Na vrhuncu slave okrenula je leđa estradi i preselila se u New York. Trebali su joj mir, sloboda i život izvan reflektora. U Americi je provela osam i pol godina, ondje je rodila kćeri Miju i Lunu, koje su joj postale prioritet. Iako se povukla iz javnosti, povremeno je pjevala. Nakon 44 godine nastupanja Denis & Denis oprostit će se od publike 10. travnja koncertom u zagrebačkoj Laubi.

Foto: Antonio Ahel

