Znaš li tko sam? Tražila je papu da joj poništi brak s pjevačem

Piše Dora Pek,
Foto: Instagram

Odrasla je u Splitu, u kući punoj pjesme i topline. Uz sestru Izabelu te braću Denisa i Ivana rano je pronašla svoj put. Već s 14 godina zapjevala je u grupi Dominik

Moji prvi glazbeni koraci bili su povezani s rockom. Obožavala sam pjevati pjesme Janes Joplin, Tine Turner, a i danas za svoj gušt otpjevam moju omiljenu ‘Me and Bobby McGee’. Moj stariji brat Denis je bubnjar i uz njega sam u djetinjstvu puno naučila o glazbi. Bila sam fascinirana slušajući ga kako svira i pjeva, rekla je svojedobno.

OPERNA PJEVAČICA Znaš li tko sam? U stranoj zemlji čiji jezik nije znala pronašla je budućeg supruga i poziv...
Znaš li tko sam? U stranoj zemlji čiji jezik nije znala pronašla je budućeg supruga i poziv...

Pjevačica Danijela Martinović (54) odrasla je u Splitu, u kući punoj pjesme i topline. Uz sestru Izabelu te braću Denisa i Ivana rano je pronašla svoj put. Već s 14 godina zapjevala je u grupi Dominik, a uskoro ju je pozornica potpuno osvojila.

Foto: Instagram

Prve nastupe dijelila je s Mišom Kovačem, a zatim je stigao Magazin i karijera koja je obilježila cijelu generaciju. Godine 1995. udala se za Marka Perkovića Thompsona, ali brak je 2005. crkveno poništen uz odobrenje pape. Nakon toga uslijedila je njezina ljubavna priča s Petrom Grašom, koja je trajala gotovo 24 godine.

Foto: Privatni album/canva

Danas, uz bivšeg inspektora i glazbenika Josipa Plavića, živi mirnije, ali jednako strastveno poglavlje života.

- Josip je čvrsto usidren, kod njega nema tenzija, uvijek pronađe način i svemu pristupa temeljito - rekla je svojedobno. 

Foto: Instagram

